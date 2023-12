Pide contratos adecuados para enfermeras docentes

Viernes, 01 Diciembre 2023 13:25

SATSE ha reclamado hoy a la Universidad de Valladolid (UVA) que oferte los contratos de docencia a las enfermeras y enfermeros que dan clase en el Grado en Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la provincia en base a la convocatoria a la que optaron, lo que permitirá compatibilizar la enseñanza con su puesto de trabajo en SACYL / Emergencias.

Son varias las enfermeras de Soria que optaban a la docencia de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid a través de una convocatoria urgente de la UVA de profesores asociados, con un máximo de 120 horas anuales de docencia.

Sin embargo, los contratos que formalizaron con la Universidad fueron de profesores sustitutos, figura que no puede compaginarse con otro empleo público, ya que es una figura de trabajo a tiempo completo, aunque la Universidad sólo les abonara las retribuciones de profesor asociado, por lo que la Junta de Castilla y León les ha denegado la compatibilidad para poder compaginar la docencia con la actividad profesional simultánea en SACYL / EMERGENCIAS.

SATSE Soria ha alertado en un comunicado de la gravedad de la situación que se ha creado y que no había sucedido anteriormente, porque si las enfermeras no renuncian a su contrato como docentes, podrían incurrir en una falta muy grave de cara a SACYL / EMERGENCIAS, que podría conllevar una sanción de dos a seis años de suspensión de empleo y sueldo.

Esta situación no solo perjudica a las enfermeras afectadas, sino que también tiene consecuencias graves para los estudiantes del Grado en Enfermería en Soria, que se quedan sin profesores para que les impartan determinadas materias cuando ya llevan varios meses de curso.

SATSE ha realizado un llamamiento a la Universidad para que corrija esta situación y formalice unos nuevos contratos en base a la convocatoria a la que accedieron los profesionales, y de esta manera no perjudicar ni a las enfermeras docentes ni a los estudiantes, ya que si no lo corrigen no van a encontrar profesores que impartan clase en el Grado.