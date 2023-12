CGT denuncia que le vetaron en reunión del SERLA

Viernes, 01 Diciembre 2023 12:44

La sección sindical de la CGT en tableros Losan ha denunciado hoy que fue vetada por UGT para entrar en la última reunión del SERLA mantenida con la empresa para alcanzar un acuerdo en el ERTE.

"En la última reunión del serla se vetó la entrada a los miembros de esta sección sindical por parte del sindicato UGT en lo que entendemos que es una vulneración de un derecho fundamental ya que como recoge la lols en sus artículos 8 y 10 las secciones sindicales tienen derecho a la negociación colectiva y más aún cuando estuvimos presentes en la anterior reunión sin ningún problema", ha denunciado en un comunicado.

Todo este desencuentro con el sindicato UGT viene dado, según CGT, por la denuncia y el intento de revocación del comité de empresa que han realizado tras conocer que miembros de UGT que pertenecen al comité de empresa se habían acogido a un privilegio que otorga la ley para no regular, "mientras compañeros y compañeras tienen que regular más por este motivo que puede ser legal, como lo es, pero desde CGT entendemos que no es ni ético ni moral, nosotros y nosotras entendemos el sindicalismo de otra manera, que mire por el bien de todo los trabajadores y trabajadoras y no por el beneficio propio".

También a CGT le hubiera gustado que no solo se hubiera llevado el tema por la negociación y ha echado en falta más movilización, y parte de esta desmovilización viene por la poca unión que ha habido en los trabajadores y trabajadoras por el descontento en la forma de actuar de estos miembros del comité, mientras la empresa se frota las manos,

"Ahora es cuando más unidos teníamos que estar haciendo frente a este ERTE y estamos en otro tipo de peleas", ha lamentado.

Sobre el preacuerdo poco puede decir CGT , ha reconocido, y lo que sabe es de manera extraoficial así que ha asegurado que estará atento para ver cómo queda, pero lo que entiende es que cualquier acuerdo debe estar refrendado o no por la asamblea de trabajadores