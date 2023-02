Oncología vuelve a tener cinco especialistas

Martes, 07 Febrero 2023 08:21

La Consejería de Sanidad ha vuelto a contratar al médico extracomunitario al que la semana pasada dio por terminado su contrato en el servicio de Oncología del hospital Santa Bárbara de Soria, al recurrir a la bolsa de empleo y no existir ningún especialista para cubrir el puesto en Soria. Con ello, Oncología vuelve a tener cinco especialistas.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio. ha manifestado que el decreto establece que, de forma excepcional, cuando se recurre a la bolsa de empleo y no hay nadie que pueda ocupar la plaza, se puede volver a contratar a un especialista extracomunitario, posibilidad que han activado.

“Lo que se ha hecho con este oncólogo es volver a contratarle, después de realizar un llamamiento en la bolsa de empleo y ver que no hay nadie con esta especialidad”, ha declarado.

De Gregorio ha reivindicado al Gobierno de España que realice la homologación de todos los títulos sanitarios de médicos extracomunitarios, evitando que estén tanto tiempo en espera.

Además ha puntualizado que el especialista extracomunitario vuelve a estar contratado en el servicio de Oncología del hospital Santa Bárbara, aunque para ser personal fijo del Sacyl necesita opositar, para lo que es imprescindible obtener antes la homologación.

El especialista extracomunitario se incorporó al hospital soriano durante la pandemia para reforzar la atención sanitaria de esta especialidad, y tras la alarma social generada esta última semana por la denuncia ante la Fiscalía de Palencia, de prevaricación e intrusismo, sobre la contratación de médicos sin titulación habilitante en centros de Atención Primaria de la Comunidad, la Consejería de Sanidad decidió cancelar el contrato.

El equipo de Oncología del hospital Santa Bárbara de Soria advirtió la semana pasada a los pacientes en un comunicado colgado en el servicio que se producirán retrasos y anulación de citas, debido a la reducción del número de especialistas desde el 1 de febrero, debido a la no renovación del contrato de un oncólogo, y la baja de otro sin fecha de alta.

En el comunicado del Servicio de Oncología dirigido a los pacientes, el equipo señalaba que, con la no renovación del facultativo previo aviso de 12 horas, trabajará un 40 por ciento menos de plantilla