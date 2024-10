Núñez Encabo presenta su libro "Bomba atómica y Centro Nuclear de Soria"

Miércoles, 09 Octubre 2024 16:02

Manuel Núñez Encabo, ex diputado nacional por Soria y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, presentará el próximo 25 de octubre en el Casino Amistad Numancia el libro “Bomba atómica y Centro Nuclear de Soria. Relato de la polémica nuclear nacional y regional más grave y duradera ocurrida en España 1976-1982”.

Se trata de una coedición con la Diputación de Soria por ser considerado el libro importante para el conocimiento de la historia de Soria y de España y que se resolvió de forma favorable.

En la presentación, prevista para las siete de la tarde del 25 de octubre, intervendrá junto al autor de libro, el diputado provincial de Cultura de la Diputación, Enrique Rubio, el académico de la Real Academia de la Historia, Carlos de la Casa, y el subdelegado del Gobierno y exdirector del CEDER, Miguel Latorre.

Núñez Encabo ha señalado que con la publicación de este libro quiere que no se pierda el recuerdo de la paralización y no construcción de un Centro Nuclear en Soria con la posibilidad del desarrollo de la bomba atómica y con las consecuencias más peligrosas en todos los ámbitos económicos y sociales.

El largo periodo del pretendido desarrollo del Centro Nuclear de 1976 a 1982 se narra a través de una exposición completa y documentada de los hechos.

Para aclarar el proceso se recoge toda la amplia polémica poniendo de manifiesto las incesantes y continuadas manipulaciones desde el Gobierno y de la mayoría de los representantes políticos de todos los ámbitos nacional, autonómico y soriano, con algunas meritorias excepciones y resaltando la realidad de la grave peligrosidad, que continuamente se quería ocultar, de un centro basado en el procesamiento del uranio-plutonio, capaz de producir la bomba atómica con fines militares, aunque no excluidos, que se ocultaban.

El Centro, en un terreno cercano a Lubia, suponía un grave peligro para toda Soria por los experimentos y radiactividad para la vida de las personas, el entorno de la naturaleza, contaminación de las aguas, especialmente relacionadas con el río Mazos y el río Duero hasta Portugal, afectando todo a la no instalación de empresas y al desarrollo económico y social de la provincia.

“Se intentó desarrollar, desde la inicial provisional autorización en 1976, vulnerando la normativa jurídica española, sin ningún control democrático, no estando integrado en el Plan Energético Nacional y sin la aprobación indispensable del Consejo de Seguridad Nacional y, en el ámbito internacional, sin la garantía de la firma del Tratado de Proliferación Nuclear, que no se firmó hasta 1987”, ha recordado.

Despoblación

Como se indica en el libro se eligió a Soria por su despoblación y su previsible escasa reacción popular ante la grave peligrosidad que se ocultaba, en un contexto y una fecha próximo todavía de la dictadura, precisamente para seguir avanzando en los experimentos nucleares con capacidad para la fabricación de bombas atómicas, con la idea de hacer de España una potencia militar en el mundo, lo que no podía continuarse en el Centro Nuclear de la Ciudad Universitaria de Madrid, ante los fallos y accidentes que ya existían, sin conocerse, y que, con el inicio de la democracia, podrían desbordar los límites del silencio ante la peligrosidad de los accidentes ocurridos ya en diversas ocasiones y ocultados, con las radiaciones que llegaron incluso a la contaminación del río Tajo y que se supo más tarde.

El libro es un relato con un índice de tres partes y que finaliza con la alternativa de propuesta de creación del CEDER.

Es un relato sin manipulación, según ha resaltado Núñez Encabo, ya que se basa prioritariamente en la transcripción como documentos objetivos de las múltiples informaciones tal como fueron publicadas por los medios de comunicación a favor o en contra del Centro Nuclear de Soria que son el reflejo exacto del incesante debate político y social que suscitó la continuada polémica nuclear más larga y al mismo tiempo retrata la actitud y responsabilidad de personas, asociaciones, instituciones, medios de comunicación y partidos políticos que participan en él, con el respeto y el recuerdo de muchas personas ya fallecidas.

En este relato el propio autor dejo claro su compromiso contundente, continuado y decisiva posición contraria al Centro Nuclear de Soria incluyendo la propuesta alternativa del CEDER.

“Mi actividad principal comienza en 1979 como Parlamentario que había sido elegido en Soria por primera vez en 1979. Con esa responsabilidad ejerzo mi oposición total al Centro Nuclear en todos los ámbitos provincial, nacional, parlamentario y medios de comunicación. Señalo la manipulación en todos los ámbitos provincial y nacional del proyecto político del Gobierno sin base y continuas infracciones jurídicas”, ha recordado.

Alternativa

Las actividades de Núñez Encabo en contra del Centro son continuas hasta 1982 con el cambio de Gobierno del PSOE y su compromiso electoral de la paralización de la construcción del Centro con el anuncio de la alternativa de la creación de un centro de energías renovables, el CEDER, actualmente existente como se había prometido ya en 1981 y que fue inaugurado más tarde en 1987 con importantes beneficios para Soria y España.

En este sentido Núñez Encabo ha subrayado la importancia de que toda oposición a proyectos debe contar con la alternativa correspondiente como en esta ocasión.

En este sentido ha recordado también de que la oposición a la carretera de circunvalación de Soria que afectaba gravemente a los alrededores del Duero y paisaje machadiano, se presentó con la alternativa de la construcción de la carretera de circunvalación de Soria norte hoy existente.

“Tal vez son las dos actividades más importantes en relación con Soria en mi etapa política soriana como diputado nacional. En el ámbito nacional mi actividad política se desarrolló con la participación en la transición democrática y la coincidencia de la emisión de mi voto en el momento del Golpe de Estado de Tejero”, ha apuntado.

Como catedrático universitario, este nuevo libro tiene el objetivo pedagógico de conocer el pasado y saber cómo se resolvieron los difíciles problemas con los que les tocó lidiar, y orientar su rumbo futuro.

“En momentos democráticos difíciles como los actuales, recordando a Platón, podríamos decir que no hay ningún viento favorable para el que no sabe a dónde ir. El conocimiento de la fracasada instalación en Soria de un Centro Nuclear, de la máxima peligrosidad, es un hecho constatado y relevante de la historia de España, y especialmente de Soria, porque, recordando a Spengler, se necesita conocer la historia para no repetir sus errores”, ha recalcado.

Núñez Encabo ha agradecido a la Diputación provincial por la coedición del libro, al presidente y al diputado de Cultura, añadiendo la cita de Carlos de la Casa por el prólogo del libro, por su representatividad cultural y social y del profesor Jesús Bozal por su amplia colaboración en todos los ámbitos.

En el libro se indica que va dedicado a todos los que lucharon en Soria y España en contra de la Bomba Atómica y Centro Nuclear de Soria.