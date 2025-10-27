Lunes, 27 Octubre 2025
Soria

Soria | Soria

Números agraciados en sorteo del XIII Camino por Soria Contra el Cáncer

La delegación soriana de las AECC ha dado a conocer los números agraciados del sorteo del "XIII Camino por Soria Contra el Cáncer".

Además ha agradecido públicamente el apoyo de las Instituciones, de los asistentes, la ayuda de los voluntarios, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación, y el apoyo logístico prestado por Policía Local y Cruz Roja, para desarrollar este tradicional acto lúdico de convivencia familiar y solidario, en el que han participado más de 6.000 personas.

 

