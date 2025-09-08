Moda Re-, la cooperativa de iniciativa social de Cáritas, inaugura nueva tienda en Soria

Lunes, 08 Septiembre 2025 11:54

Moda re-, la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas Española amplía su red de tiendas con la apertura de un nuevo establecimiento solidario de ropa de segunda mano en la Diócesis.

El anterior local de Moda RE- cerró sus puertas el pasado 14 de agosto, la nueva tienda en San Juan de Rabanera número 11, es más amplia y con más prendas para poder elegir, pero con los mismos precios y condiciones.

El horario será el mismo que anteriormente, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas.

El mismo personal anterior atenderá este establecimiento que busca la inserción de los desempleados mientras fomenta el aprovechamiento de las prendas de ropa.

En el proyecto diocesano Granito de Tela, al que pertenece Moda Re-, trabajan nueve personas; tres de ellas lo hacen en la estructura, con dos en la tienda y un técnico que acompaña y tutela y otras seis pertenecen al grupo de inserción social que van rotando hasta integrarse en el mercado laboral. La tienda soriana de Moda Re- lleva abierta desde 2017 y el proyecto se va desarrollando satisfactoriamente, ahora busca integrarse en la imagen y las nuevas formas comerciales del grupo Moda Re-.

Las tiendas de Moda re- son espacios modernos y dinámicos que rompen con los estereotipos asociados a las tiendas de segunda mano. Así, en la nueva tienda de Moda re- de Soria el público podrá acceder a la compra de ropa y complementos a los que se da una segunda vida.

Una amplia selección de prendas para toda la familia, seleccionadas con mucho mimo por manos expertas, con las que se impulsa la economía circular y se crea empleo social.

Los puntos de venta de Moda re- obedecen a un modelo innovador de tienda/escuela, donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiados por un equipo de profesionales especializados en el sector del retail.

Una manera de impulsar la igualdad de oportunidades a través de un modelo de relaciones laborales justas, basado en la promoción y la autonomía.

Estas tiendas son también espacios solidarios que ofrecen una atención digna a las personas más necesitadas, que pueden acceder a una entrega social basada en una experiencia de compra totalmente normalizada sin coste alguno.

Moda re- cerró el 2024 con 145 tiendas propias en toda España, a las que se suman 27 corners en hipermercados Alcampo de todo el territorio, terminando el 2024 con un total de 172 puntos de venta. Espacios que son un fiel reflejo de los valores del proyecto: sostenibilidad y solidaridad, con el planeta y con las personas.

Los beneficios generados de las ventas en las tiendas Moda re- se reinvierten de forma íntegra en programas de formación y puestos de trabajo para personas en situación vulnerable, la apertura de nuevas tiendas, así como en la investigación y desarrollo de nueva tecnología para la reutilización y reciclaje del textil.

El proyecto Moda re-, basado en la economía circular, es el fruto de los más de 30 años de experiencia de Cáritas en la recogida y gestión de ropa con fines sociales y solidarios en los tradicionales roperos de las parroquias.

A partir de 2018, bajo el convencimiento de que el trabajo es la mejor alternativa para luchar contra la exclusión social, cuando comienza a gestarse Moda re- y Cáritas Española, mediante sus proyectos locales, comenzó a impulsar el empleo social a partir de la gestión de ropa y desechos textiles.