Martínez repasa transformación de zona turística y comercial

Martes, 23 Mayo 2023 16:05

El candidato socialista Carlos Martínez ha repasado los proyectos localizados en la zona del Casco, San Pedro y el centro y que buscan dar continuidad a la transformación de toda la zona turística y comercial de la capital y además seguir mejorando su conexión con márgenes y el Castillo.

Martínez ha recordado que “ahora mismo son 10 millones de euros los que tenemos en distintas fases de ejecución y licitación como vemos en Doctrina, Carmen, Cinco Villas, Postas, Sorovega, San Nicolás, Arboleda, travesías, trinquete… Volvemos a defender las infraestructuras, equipamientos e inversiones como elemento dinamizador y forma de revitalizar espacios con el ejemplo, además, de lo que se llevó a cabo en el mercado y su entorno”.

El socialista ha insistido además en la labor de gestión que hay detrás de cada proyecto y la importancia de no dejar pasar los fondos europeos como una oportunidad de engancharse al tren del progreso apuntando que muchas de estas iniciativas están financiadas de la mano del EDUSI y los Feder y otros ya con los NEXT.

Martínez ha indicado que esta mejora de espacios y equipamientos se suma también a una revitalización residencial con la promoción propia municipal de 12 viviendas en el trinquete o la privada con ese nuevo ‘ARU’ que debe convocar la Junta y “tiene que servir para que la iniciativa privada también se sume a la transformación”.

La actuación en las traseras de la Audiencia, ya comprometida en la campaña de 2019, es otro desafío para atraer más familias al corazón de la ciudad y mejorar la dotación cultural y comercial.

Igualmente, ha apuntado también como retos de gobierno esa conectividad con el Calaverón a través de remontes y escaleras mecánicas y el estudio de alternativas para acercar también el Castillo a San Pedro y el Casco.

La ejecución de las travesías permitirá también coser de una forma mucho más sostenible también la movilidad en esta parte de la ciudad añadiendo a la peatonal, la rodada y la ciclable.

“Las travesías se integrarán por fin a la trama urbana y a su vez a todos estos entornos y plazas”, ha manifestado recalcado la importancia de actuar e invertir “sobre la ciudad construida y también sobre la ciudad que queda por construir”.

Para acabar, ha insistido en la importancia de trasladar a la provincia el proyecto de cambio y progreso de la ciudad.

“Desde el PSOE tenemos el empeño de no dejar pasar oportunidades para Soria y de sumarnos a todas las convocatorias de fondos y tenemos la sensación de que se está perdiendo un tren. No se está haciendo lo que se tiene que hacer con esta provincia y queremos que el reflejo de lo que se está desarrollando, transformando y modernizando en la ciudad de Soria pueda servir de reflejo para que la provincia haga lo propio. Y ahí necesitamos una Diputación diferente, una Diputación mucho más dinámica, una Diputación que no deje pasar los trenes de oportunidad que significan los fondos europeos, que deje de enfrascarse en peleas internas estériles”, ha concluido.