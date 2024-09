Los Mnozil Brass clausuran la trigésima segunda edición del OMS

Jueves, 26 Septiembre 2024 19:12

Los Mnozil Brass regresan este viernes al Otoño Musical Soriano para clausurar su trigésimo segunda edición.

Conocidos como los Monty Phyton del mundo musical, el septeto de metales vienés Mnozil Brass regresa este viernes, a las ocho de la tarde, al escenario del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia de Soria para clausurar la 32ª edición de nuestro Festival Otoño Musical Soriano.

Mnozil Brass subió al escenario del Palacio de la Audiencia por primera vez en 2014, dentro de su gira de 20 aniversario.

Una década después, regresa al mismo escenario para celebrar, en esta ocasión, tres décadas sobre los escenarios.

Piezas clásicas pero familiares para todos como el 'Romeo y Julieta' de Prokófiev se hermanan en sus espectáculos con temas tan populares como el 'Tears in Heaven' de Eric Clapton o 'Back in Black' de AC/DC.

Su paseo por los ochenta en este concierto que forma parte de su gira Jubilée! nos acercará a temas como 'The Final Countdown', '99 Luftballons', 'Woman in Love' o 'Englishman in New York' en una versión tan peculiar como divertida.