La Soria ¡Ya! ve "pocos avances" en Plan Soria

Lunes, 01 Marzo 2021 14:55

La Plataforma Soria ¡Ya! ha asegurado este lunes que encuentra "pocos avances" por parte de la Junta de Castilla y León en el Plan Soria, que pudieran tener una repercusión positiva en la provincia y ha deseado que las promesas políticas no vuelvan a caer en saco roto.



Representantes del movimiento ciudadano se han reunido la semana pasada con el Director General de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge, y con la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, con el objetivo de conocer la existencia o no de avances en relación con el Plan Soria.

Tras las casi dos horas de reunión, según han explicado este lunes en un comunicado, Soria ¡Ya! ha manifestado que no se aprecian "avances de calado" que pudieran tener una repercusión positiva en la provincia.

En este sentido ha señalado que los representantes de la Junta "verbalizaron" en la reunión su disposición por no reincidir en errores pasados como el "despropósito" cometido con el antiguo Plan Soria en cuya partida presupuestaria se incluyeron, por ejemplo, gastos destinados a la conservación de carreteras o la señalización de las mismas.

La plataforma ciudadana ha vuelto a transmitir a la Junta las propuestas planteadas desde hace tiempo, plasmadas en un documento entregado a la delegada territorial el pasado mes de agosto, y sobre el que no han tenido respuesta.

Entre otras demandas se ha incidido, en materia sanitaria, en cubrir las numerosas plazas vacantes de médicos, la agilización de las interminables obras del hospital, la conversión del mismo en hospital universitario o la instalación de la unidad de radioterapia.

En el orden de desarrollo económico, el movimiento ciudadano ha solicitado nuevamente la atracción de empresas a la provincia de Soria mediante el establecimiento de medidas discriminatorias positivas, la inversión y potenciación del PEMA como parque empresarial de primer nivel, la creación de una lonja multiproducto; la implantación de un organismo autonómico en Soria, la inversión en un producto turístico diferenciado en torno a la Soria celtíbera, la implantación de nuevas titulaciones universitarias, así como el necesario mallado de la provincia con 4G o 5G, entre otros proyectos.

La Soria ¡Ya! ha resaltado que la ciudadanía soriana entiende el Plan Soria como una actuación extraordinaria frente a los gastos e inversiones corrientes que el Gobierno regional ha incluido hasta la fecha, "que no suponen ninguna singularidad para el desarrollo de Soria, ni para mitigar el grave problema de despoblación que sufrimos".