La Soria ¡Ya! califica de "decepcionantes" los PGE

Viernes, 15 Octubre 2021 12:55

La plataforma Soria ¡Ya! ha calificado los Presupuestos Generales del Estado en 2022, en las inversiones contempladas para Soria, como "continuistas, insuficientes y decepcionantes".

El Gobierno de España presentó el pasado miércoles los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que tendrán que ser aprobados por las Cortes Generales en las próximas semanas, y en los que se recogen las partidas destinadas a la provincia de Soria.

Desde la plataforma Soria ¡YA! consideran estas cuentas como insuficientes y como más de lo mismo, sin partidas especiales que hagan frente a la actual situación de la provincia. Destacan que en los PGE para 2022 siguen apareciendo proyectos que acumulan años de retraso por la falta de compromiso histórico del Gobierno de España. “Son unos Presupuestos que nacen caducados. Son los presupuestos de la marmota”, afirman, ya que no dan el impulso necesario para finalizar de una vez por todas la Autovía del Duero, la Autovía de Navarra o el Banco de España, entre otros proyectos que se quedan en un cajón, como el Centro de Visitantes de Numancia o la presa del río Mayor en Tierras Altas.

Valoran que los 146 millones de euros se quedan muy cortos para las necesidades urgentes que tiene Soria, ya que el 51,37% (75 millones de euros) van destinados al EDAR de Los Rábanos y a la esperada modernización definitiva de la línea Soria-Torralba, cuyas obras comenzaron en el año 2008. Consideran que quedan muy lejos de los 209 millones de euros de 2010, y que 71 millones de euros son del todo insuficientes para llevar a cabo el resto de proyectos pendientes en la provincia de Soria, y más teniendo en cuenta que rara vez se ejecuta el 100% de los mismos. 71 millones que no van a resolver los problemas de Soria.

Destacan el esfuerzo realizado por Tomás Guitarte, representante de la Agrupación de Electores Teruel Existe en el Congreso, para añadir a última hora una disposición adicional relativa a las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas escasamente despobladas. Un primer paso para lograr una fiscalidad diferenciada en Soria, Teruel y Cuenca, que parece un cambio de postura del Gobierno que el pasado 6 de octubre anunció, en boca del subdelegado en Soria, que en la actualidad no eran una prioridad.

A pesar del anuncio de acuerdo, Soria ¡YA! se manifestará el próximo 29 de octubre para exigir al Gobierno que tome medidas concretas y necesarias para poner en marcha estas ayudas autorizadas por la Comisión Europea, y que esta disposición adicional se traduzca en hechos en 2022.

Lamentan que el Ministerio de Hacienda haya perdido un tiempo precioso desde se anunciara desde la Comisión la autorización de estas ayudas, y que no hiciera los deberes en tema clave en la lucha por el reequilibrio territorial del país.

Con todo, el movimiento ciudadano denuncia que en estos presupuestos sigan sin aparecer inversiones y medidas específicas relacionadas con el Reto Demográfico, una de las banderas en las políticas del gobierno de Sánchez, y que también se recogía en el Punto 8 del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos.

Soria ¡YA! cree que es un nuevo jarro de agua fría para la provincia de los 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que se esperaban de una vez medidas especiales para que Soria pueda afrontar su futuro inmediato en igualdad de condiciones, como las ya mencionadas ayudas al funcionamiento de empresas.

Muchas palabras, pocos hechos

Lamentan que, de nuevo, el Gobierno de España siga demostrando que el compromiso con la provincia sea solo de palabra, y no con hechos en forma de inversiones y proyectos innovadores.

En este sentido, recuerdan las palabras de Pedro Sánchez realizadas en Soria el 10 de mayo de 2018 en las que, a un mes de ser nombrado presidente del Gobierno, exigía al gobierno de Mariano Rajoy hechos para Soria y no tantas palabras, enarbolando la despoblación como una de sus banderas.

Ante los medios, Sánchez se comprometió con proyectos como la reapertura de la Soria - Castejón, que aparece en los PGE con unos escasos 50.000 euros que desde Soria ¡YA! consideran que son para salir del paso de una reapertura que se solicitó en 2018 por diferentes ayuntamientos, desde Soria capital hasta Castejón de Ebro, con Carlos Martínez a la cabeza, y que desde el Ministerio de Transportes no hay una apuesta real con la cantidad económica prevista. Desde Soria ¡YA! consideran que la esperada modernización de la Soria-Torralba se quedará a medias y seguirá siendo una línea poco competitiva si no conecta con el tramo que une la capital con Navarra, y que los 50.000 euros asignados para 2022, como los de 2021, son insuficientes y un nuevo gesto de política del trampantojo.

Soria ¡YA! mantiene que la A-11 sigue sin contar con el impulso definitivo para que los tramos sorianos de esta infraestructura estén finalizados, ya que con las partidas presentadas, esta autovía sigue sin estar al 100%.

Denuncian que por mucho que digan desde el Gobierno que será la primera provincia en ver finalizada la Autovía del Duero esa afirmación dista mucho de la realidad.

En este sentido, recuerdan que las cantidades previstas para la conexión con la A-15, el tramo La Mallona - Los Rábanos son insuficientes, y se sigue olvidando el tramo que debería conectar Langa con Aranda de Duero.

En cuanto a la Autovía de Navarra, sostienen que las cantidades presupuestadas siguen muy lejos de ser suficientes para ver en marcha esta infraestructura en años próximos, y que si para el senador Luis Rey es una obra “imparable”, trabaje para que esta vía sea declarada prioritaria. Según Soria ¡YA!, la A-15 es una carretera fundamental, no solo para Soria, sino para vertebrar, junto a la A-11, el eje Mediterráneo-Portugal por el tercio norte de la península, además de conectar la Meseta con País Vasco a través de Soria y Navarra. Afirman que el compromiso del Gobierno de España con esta autovía es, como otros, inexistente, y temen que se repita la historia de la Autovía del Duero, que acumula años de retrasos y paralizaciones.

El edificio del Banco de España, aún sin uso decidido tras años de propuestas que no han llegado a término, y para el que desde Soria ¡YA! propusieron crear un museo paleontológico o retomar el proyecto del demandado Centro Nacional de Fotografía, ya es un ‘clásico’ en las partidas de las cuentas del Gobierno de España desde hace años. Tras pasar el presente curso sin ejecutar los 4 millones de euros de los PGE 2021, vuelven a asignarse 4,5 millones más 100.000 euros para que el Ayuntamiento de Soria realice un estudio para decidir su uso, algo que el consistorio capitalino ya hizo en 2019.

Una muestra más, según Soria ¡YA!, de lo poco novedosas y valientes que son estas cuentas, que siguen arrastrando obras que no ven su finalización y que no afrontan nuevos proyectos públicos que dinamicen la provincia de Soria social y económicamente para afrontar los desafíos que se presentan con la actual crisis, más allá del CPD de la Seguridad Social, proyecto ilusionante pero con el que parece que el Gobierno de España se conforma al no poner ninguno más sobre la mesa.

Por todo esto, consideran que es más necesario que nunca que se presenten enmiendas a los presupuestos durante su trámite en el Congreso.

Desde Soria ¡YA! instan a los dos diputados sorianos, Javier Antón, del PSOE, y Tomás Cabezón, del PP, a que se pongan a trabajar para presentar enmiendas que mejoren sustancialmente estas cuentas para la provincia, y de esta forma, se dote a los presupuestos de partidas especiales para el reto demográfico, que reconozcan la singularidad de la provincia para competir en igualdad de condiciones con otros territorios y trabajen para que se pongan en marcha las ayudas al funcionamiento de empresas. Exigen la implicación absoluta de los diputados electos y representantes de los sorianos en Madrid, Antón y Cabezón, hasta lograr unos presupuestos dignos para Soria. Del mismo modo, hacen extensivo este llamamiento a los senadores por Soria.

Desde el movimiento ciudadano esperan que no tenga que ser el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, el que arranque al Gobierno de España mejoras en los PGE 2022 para Soria, algo que, a juicio del colectivo ciudadano, diría muy poco de los representantes elegidos por los sorianos, como ya ha pasado tras la inclusión del a disposición adicional de ayudas al funcionamiento de empresas logrado tras la intervención de la agrupación de electores turolense.