FOES anima al Gobierno a implantar fiscalidad diferenciada

Viernes, 15 Octubre 2021 11:07

El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiago Aparicio, ha animado a los ministerios de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social para implantar la fiscalidad diferenciada en Soria, Teruel y Cuenca, para cumplir con el reconocimiento realizado por la Comisión Europea.



Aparicio ha asegurado en rueda de prensa que la Comisión Europea no dejó lugar a dudas esta primavera en que sólo podrán ser beneficiarios de la reducción de los costes laborales, de hasta un 20 por ciento, las pymes y autónomos, por lo que ha criticado las declaraciones de responsables políticos socialistas que han sembrado dudas al respecto en la última semana.

En este sentido ha acusado al secretario general del PSOE de Soria y senador, Luis Rey, que señaló a Mercadona como ejemplo de multinacionales que podrían beneficiarse de estas ayudas, de realizar estas declaraciones por desconocimiento o "por intentar confundir a la opinión pública, lo que es peor".

Aparicio ha aclarado que en Soria el 99,9 por ciento de empresas son pymes y micropymes y sólo seis empresas tienen más de 250 trabajadores.

Una empresa que se quiera implantar en Soria podría tener ayudas de funcionamiento siempre que los trabajadores estuvieran en la provincia, ha aclarado.

En cuanto a la posible picaresca en estas ayudas, Aparicio ha asegurado que la inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene potestad para velar por el cumplimiento de las mismas.

"Realmente es increíble que responsables políticos estén atacando a la empresa; nos parece indecente", ha acusado.

Aparicio ha valorado positivamente que se haya introducido el estudio de fiscalidad diferenciada en los PGE 2022, aunque no conlleva partida presupuestaria para su puesta en marcha.

En este sentido ha animado a trabajar técnicamente a los ministerios Hacienda y Trabajo y Seguridad Social para implantar estas ayudas.

El presidente de FOES ha recordado que los PGE están pendiente de enmiendas y aunque se recogiera con dotación la fiscalidad diferenciada, tampoco está seguro que se implante, como sucedió por ejemplo con la lanzadera Soria-Calatayud.

"Estamos en el camino pero no es sinónimo de llegar a destino y por ello no podemos bajar la guardia. FOES seguirá presionando", ha avanzado.

Aparicio ha pedido poner toda la carne en el asador porque no caben medias tintas a la hora de aplicar estas medidas, para lo que ha pedido unión a los empresarios.

"Tenemos una oportunidad única que no debemos dejar escapar. FOES nos sumamos a la convocatoria de Soria ¡Ya!. Estaremos allí y animaos a todas nuestras asociaciones y a la ciudadanía a que sean activos y se sumen. Estamos viviendo un hito histórico en Soria, que no podemos dejar escapar" ha recalcado.

Aparicio ha pedido exigir con contundencia que se ponga en marcha lo que Europa ha reconocido.



Por su parte, la directora general de FOES, María Ángeles Fernández, ha explicado que se decantan por aplicar las bonificaciones fiscales del 20 por ciento en las empresas en los costes laborales, siguiendo el ejemplo de Noruega que lo viene aplicando desde 1975 y ha aumentado un 5 por ciento la población en sus zonas más despobladas.

"Será una aminoración de una carga para los empresarios y una reducción de los ingresos en la Seguridad Social", ha señalado, antes de confirmar que están estudiando la cifra que supondría en Soria.

Fernández ha subrayado que la aplicación práctica en las cuotas empresariales no es difícil de implantar