La Red de Calor de Soria celebra una década liderando la sostenibilidad energética en España

Lunes, 03 Febrero 2025 08:18

La Red de Calor de Soria celebra 10 años liderando la sostenibilidad energética en España. Ha contribuido a reducir un 40 por ciento las emisiones de CO2 en la ciudad. Y se consolida como infraestructura pionera en biomasa y ejemplo de transición energética y economía circular.

“Fue una apuesta muy fuerte en aquel momento, construir una red de calor con biomasa en la ciudad de Soria. Hace diez años estas infraestructuras prácticamente no se conocían en España, al contrario que en Centroeuropa. Y costó, costó hacer entender qué era, cómo funcionaba, y cuáles eran sus beneficios. De hecho, acudíamos a las reuniones de vecinos en la ciudad y les parecía que era un proyecto demasiado ventajoso para los usuarios como para ser verdad”.

Alberto Gómez es el director ejecutivo de Rebi, Recursos de la Biomasa, y ha recordado hoy en un comunicado con satisfacción los inicios de la Red de Soria cuando la infraestructura cumple su décimo aniversario.

Diez años después de su puesta en funcionamiento, la Red de Calor de Soria no sólo ha sido un acierto, sino que se ha convertido en un ejemplo de sostenibilidad en España.

Rebi tenía la experiencia de la Red de Calor de Ólvega, esa fue la primera toma de contacto con este tipo de proyectos.

Replicó el mismo modelo en Soria, pero mejorado.

Desde aquel momento la actividad ya fue imparable, debido a la confianza de los ciudadanos que ha ido creciendo cada año. Ahora la compañía soriana se ha convertido en uno de los líderes en el sector de las redes de calor en España. Como una visionaria de la pronta llegada de la transición energética, siempre ha tenido claro que el futuro de las energías renovables tenía que comenzar primero por la concienciación de los propios ciudadanos, por su involucración en la utilización de los sistemas sostenibles desvinculándose de los combustibles fósiles como el gas, el gasóleo o el carbón. Ahora, esto no sólo es un reto, se ha convertido en una urgencia climática plasmada en las agendas de los países de todo el mundo.

“Y no tenemos que olvidarnos de que el desarrollo de las energías renovables debe ir vinculado a los recursos del territorio para generar una economía circular que impulse el desarrollo en los territorios, a la vez que garantice una independencia energética”, ha puntualizado Gómez.

Hitos y aprendizaje colectivo

Existen dos hitos clave en estos diez años que subrayan la necesidad de abandonar los combustibles fósiles que, además de altamente contaminantes, dejan la seguridad en el abastecimiento y los precios al albur sólo de los líderes de los países donde se generan. Uno de ellos fue la pandemia.

“Durante los días más duros de confinamiento en los que además en Soria nevó y hacía frío, fue cuando se extendió el temor de no poder acceder a los productos y servicios básicos, y quedó patente que no podemos depender de industrias externas para sobrevivir como ocurrió con la fabricación de mascarillas o la investigación de las vacunas. En aquel momento Rebi continuaba trabajando y dando calor a toda la ciudad con la materia prima que extraemos de los montes de nuestra provincia. Eso es economía circular, es generar energía en el lugar, con materia prima de la zona, y con un consumo local. La energía de Soria para Soria, como a mí me gusta decir”, ha recordado el responsable de Rebi.

El otro momento de incertidumbre para los ciudadanos fue la reciente crisis energética vivida, originada por la invasión de Ucrania. La preocupación de los líderes europeos se trasladó a la sociedad.

“Ahí también se demostró la importancia de ser autosuficientes energéticamente, como ocurre en Soria con la energía para calefacción que generamos”, ha señalado.

El equipo de Rebi reconoce que el camino no ha sido fácil pero que los usuarios lo han entendido durante este tiempo, “quizás al principio daban prioridad al descenso en la factura de calefacción y agua caliente que veían al conectarse a la Red”.

Diez años después la conciencia social está empezando a cambiar y el compromiso con el uso de las energías renovables como la térmica de biomasa es cada vez mayor.

Diez años de logros y desafíos

Rebi inició la Red en el norte y centro de la ciudad en 2015, en el segundo semestre de 2018 las comunidades de vecinos de la zona sur también empezaron a recibir el calor para su calefacción y servicio de agua caliente sanitaria procedente de la energía térmica que trasporta el agua a 90 grados centígrados de los tubos soterrados a lo largo de la capital.

La tercera fase alcanzó el barrio del Calaverón, con los vecinos de las calles Juan Antonio Simón, calle Cortes y Venerable Caravantes. Otro nuevo ramal de la Red se incorporó a Los Royales por detrás del cuartel de la Guardia Civil, hacia calle Tarrasa, Duques de Ahumada y calle León.

Después llegó la nueva central Soria II ubicada en el polígono Las Casas y que da servicio también a la empresa de auxiliar del automóvil, Fico. Durante este tiempo, Rebi no ha dejado de innovar en tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Ha llegado a las viviendas de nueva construcción que ya se han erigido sólo con la Red de Calor como sistema de calefacción y a numerosos edificios públicos de las diferentes administraciones. Ha replicado el modelo de Soria en Valladolid, en Aranda de Duero (Burgos), en Guadalajara, en Cuenca, y en Móstoles, “y tenemos muchos proyectos por delante para desarrollar”, ha explicado.

Rebi ha despertado el interés de grandes inversores, consolidándose como referente en el sector energético sostenible, uno de sus compañeros de viaje ahora es Iberdrola, a través de la sociedad que crearon conjuntamente denominada IR, cuya sede se encuentra en Madrid.

En una fecha tan importante para Rebi y para la Red de Soria, la compañía agradece la confianza de cada uno de los vecinos conectados y por supuesto, la paciencia que han tenido todos los sorianos con las obras. Incluso si en algún momento ha fallado o se han llevado a cabo labores de mantenimiento sin previo aviso, pide disculpas. “Entre todos hemos aprendido mucho, nuestros clientes nos ayudan a mejorar infinitamente y eso es lo más importante”.

La Red de Calor de Soria en datos

La Red de Calor de Soria, con diez años de funcionamiento, cuenta con 54 megavatios de potencia. La ciudad de Soria deja de emitir 21.883 toneladas de C02 a la atmósfera al año. Es el 40 por ciento de reducción de emisiones al año en la ciudad de Soria.

Abastece a 21 edificios públicos que dejan de emitir en Soria 5.125 toneladas de CO2 anuales, el 23 por ciento del total de las emisiones evitadas en la ciudad.

Los edificios municipales conectados son once: la piscina Ángel Tejedor, Los Pajaritos, Fuente del Rey, San Andrés, Las Pedrizas, y La Juventud. CEIP "Las Pedrizas", CEIP Fuente del Rey, Guardería “Fuente del Rey’, Mercado Municipal de Abastos y Parque de Bomberos. Suponen una reducción de emisiones de 1.061 toneladas de CO2 al año, en torno al 5 por ciento del total de las emisiones evitadas en la ciudad.

Son diez los edificios de la Junta de Castilla y León conectados. La residencia Juvenil Gaya Nuño, residencia juvenil Antonio Machado, la Escuela Hogar Madre de las Mercedes -actualmente Residencia IES Politécnico-, CFIE de Soria, Campo Co Santo Ángel de la Guarda, Museo Numantino, la Biblioteca Pública de Soria, Hospital Virgen del Mirón, Hospital Santa Bárbara y el Centro de Salud La Milagrosa. Todos ellos evitan anualmente a la atmósfera la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 al año.

La Red también dispone de edificios privados conectados, seis en total, el Hotel Alfonso VIII, Hostal La Vitorina, la Asociación de Familiares y Enfermos de “Alzheimer Soria”, el periódico Diario-Heraldo de Soria, la residencia de mayores “Fuente del Rey” y el colegio Santa Teresa de Jesús “Escolapias”.

La Red de Calor de Soria llega a 204 comunidades de vecinos, y a 5.830 viviendas, lo que se traduce en más de 10.000 sorianos, y los múltiples usuarios de los edificios públicos como las instalaciones deportivas o los centros juveniles, por lo que superan los 20.000 usuarios directos e indirectos, llegando al 46 por ciento de las comunidades de vecinos que en la ciudad cuentan con calefacción central.

La Red de Calor de Soria es un referente en sostenibilidad y una muestra de que las energías renovables pueden transformar ciudades y comunidades, asegurando un futuro más limpio y resiliente.