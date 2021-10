La Junta comienza la vacunación contra la gripe

Martes, 26 Octubre 2021 14:18

La Junta de Castilla y León ha iniciado este martes, en las residencias de mayores, la campaña de vacunación frente a la gripe en Soria.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, acompañada del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, y de la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, ha presentado esta mañana la campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe y el neumococo en la provincia de Soria. También han estado en la presentación la directora de Enfermería de Atención Primaria, María Victoria Álvarez, y la responsable de la Unidad Covid, Mónica Álvarez.

La Consejería de Sanidad ha destinado a la provincia de Soria para esta campaña preventiva de salud pública un total de 36.820 dosis.

Las vacunas a emplear en la campaña de vacunación tienen carácter gratuito y su aceptación es voluntaria. Se considera población diana de esta campaña toda la población a partir de los 60 años y los menores de esa edad (a partir de los 6 meses) pertenecientes a grupos de riesgo. Son grupos prioritarios los residentes en instituciones de mayores, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, personas con patologías crónicas y las embarazadas.

La duración de la campaña se extenderá el tiempo que sea necesario para facilitar la vacunación a toda la población diana, dando prioridad en el tiempo a la población más vulnerable, por edad o patología de riesgo, por lo que no se establece una fecha de finalización de campaña.

La campaña se desarrollará de forma escalonada, programada y segura, en función de la disponibilidad de vacunas y los recursos en las áreas de salud.

Según ha informado la delegada territorial se ha planificado en tres fases, si bien pueden ir solapándose en función de cómo vaya desarrollándose: una primera dirigida a la vacunación de personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores, de forma conjunta con la vacuna neumococo conjugada; una segunda para la vacunación de personas de 70 y más años no institucionalizadas, de forma conjunta con la dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 (3ª dosis); y una tercera fase, planificada para el resto de población diana (población general entre 60 a 69 años, personal sanitario y sociosanitario, grupos de riesgo por patología crónica, embarazadas y resto de grupos).

Residencias de mayores

La campaña se inicia en la jornada de hoy con las personas institucionalizadas en residencias de mayores de la provincia y serán los profesionales de Atención Primaria, en colaboración con el personal de esas instituciones, los que se encarguen directamente de la vacunación.

Ya se ha planificado la vacunación de los internos de las 35 residencias de mayores ubicadas en la provincia (a las que hay que añadir la de Hontoria del Pinar), y está previsto inocular, a excepción de las variaciones de última hora que puedan producirse, 2.096 dosis.

Según la programación establecida, la vacunación frente a la gripe en las residencias de mayores finalizaría en la provincia el próximo martes, día 2.

En la jornada de hoy se vacunará frente a la gripe, en jornada de mañana, en la residencia de Los Royales, en la capital; La Solana, en Morón de Almazán; Campos de Castilla y Nuestra Señora de Guadalupe, en Almazán; y el centro de Matamala de Almazán; y por la tarde en las ubicadas en las localidades de Retortillo, Berlanga de Duero, Tardelcuende y Quintana Redonda.

La Junta de Castilla y León concluyó la administración de una dosis de recuerdo (tercera dosis) contra la COVID-19 a las personas internas en centros residenciales de mayores de Soria la pasada semana.

Grupo poblacional de 70 años y más

Completada la administración de la vacuna a los usuarios de las residencias, la campaña proseguirá entre la población nacida a partir de 1951, inclusive, de manera que las demás personas de 70 años y mayores podrán acceder conjuntamente a la dosis antigripal y la tercera frente a la COVID-19 (con Pfizer).

La coincidencia de ambas vacunas supone un gran esfuerzo organizativo y logístico. En la provincia de Soria las personas de 70 años o más con tarjeta sanitaria son unas 17.000.

La Junta facilitará de forma general a la horquilla poblacional por encima de los 69 años el acceso a ambos sueros de forma simultánea a medida que se vayan cumpliendo los seis meses desde la segunda dosis frente al SARS-CoV-2, tal y como se establece en la ficha técnica vacunal.

En la capital, esta vacunación conjunta se llevará a cabo en dos puntos: Soria Sur y Hospital Virgen del Mirón; en el ámbito rural en los centros de salud y en los consultorios que por su estructura y volumen de pacientes lo permitan.

En la capital mediante cita previa a través de Sacyl Conecta o internet en el enlace http://autocitasaludcastillayleon.es/autocita/login.

También llamando al centro de Salud o a través de su enfermera.

En los centros rurales por llamamiento directo a los pacientes, aunque también se pueden utilizar los medios automáticos antes citados.

Si algún paciente no quiere vacunarse de gripe, lo hará constar en el momento de la vacunación y solo recibirá tercera dosis frente a la COVID-19.

Completada la campaña antigripal de mayores de 69 años, caracterizada por la vacunación conjunta, se iniciará la administración con carácter general de la vacuna frente a la gripe a los grupos sanitarios y socio sanitarios que lo tienen recomendado así como el resto de grupos diana todas las personas entre 60 y 69 años y las personas entre 6 meses y 59 años con factores de riesgo. Esta vacunación se efectuará en los centros de salud de referencia de los pacientes, de igual manera que ha venido realizándose en campañas anteriores

Para ello, a la ya habitual cita previa como en años anteriores, disponible presencialmente y por vía telefónica llamando al centro de salud correspondiente y también a través de la app ‘Sacyl Conecta’ y en la página web de Salud Castilla y León, este año se suma la posibilidad de concertar la auto cita para vacunarse: la auto cita permitirá usar los huecos de agenda disponibles usando para ello también la ‘Sacyl Conecta’ y el portal sanitario de la Junta de Castilla y León.

‘Una vacuna más, una gripe menos’

Yolanda de Gregorio ha recordado que Sanidad mantiene este año como lema de la campaña ‘Una vacuna más, una gripe menos’, con la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

La recomendación es, por tanto, clara: la vacunación te protege a ti, a los tuyos y nos protege a todos, compromiso y solidaridad que es aún más relevante en aquellos colectivos y profesionales que, por cuidados familiares o por su trabajo, están en contacto con los colectivos más vulnerables sanitariamente.

Por ello la recomendación es vacunarse tanto ellos como las personas que les atiendan y de su entorno, además de los mayores de 60 años, los profesionales sanitarios y sociosanitarios y otros colectivos esenciales para la comunidad, por ejemplo cualquier docente o personal de centros educativos de Castilla y León.

La vacunación frente a la gripe es voluntaria y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado por ser mayores de 60 años, por su pertenencia a grupos de riesgo sanitario o social y formar parte de otros grupos de interés para la Comunidad; y también a las gestantes, en cualquier momento del embarazo y a mujeres hasta seis meses tras el parto, si no se han vacunado durante el embarazo.

Los grupos de riesgo sanitario que tienen recomendada la vacuna antigripal son las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.

La vacunación se estima necesaria también para residentes de cualquier edad en instituciones -geriátricos y de asistencia a enfermos crónicos, discapacitados psíquicos, etc.-; trabajadores de centros sanitarios; personas que puedan transmitir la gripe a pacientes de riesgo: trabajadores de centros asistenciales de mayores, trabajadores sociales de similar dedicación -atención a crónicos-; cuidadores y convivientes con personas de riesgo; estudiantes en prácticas en centros sanitarios; servicios esenciales para la Comunidad: bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, etc.); trabajadores de granjas y mataderos de aves y otros relacionados con el medio ambiente; y personal de centros educativos de Castilla y León en cualquier nivel de enseñanza.

La vacunación antigripal es primordial para los enfermos crónicos, por cuanto les protege de los posibles agravamientos y complicaciones que, en sus patologías de base, pueda causar la gripe, por lo que es fundamental que se inmunicen ante la enfermedad.

Es realmente importante insistir en la transcendencia de la vacunación de los profesionales sanitarios y socio sanitarios, no sólo como medio para su autoprotección y la de su entorno más cercano, sino también como compromiso social y medida preventiva para evitar la transmisión del virus a los pacientes a los que atienden y a los que la enfermedad podría agravar sus patologías previas.

Más de 31.100 sorianos se vacunaron en 2020

Las vacunaciones en general -y frente al virus gripal, más concretamente- son una de las medidas preventivas de salud pública más eficaces frente a enfermedades transmisibles, reduciendo su mortalidad y morbilidad.

Durante la anterior campaña antigripal, la de 2020, 31.111 sorianos accedieron a la vacuna frente a la gripe, el 35 % de la población, superior a la media de la Comunidad, que se situó en el 33,4 %.