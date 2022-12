La GASSO entrega Premios de Investigación 2022

Martes, 20 Diciembre 2022 16:31

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha entregado hoy los Premios de Investigación correspondientes a 2022, en sus cuatro categorías: proyectos de investigación, comunicaciones científicas, artículos científicos publicados en revistas médicas y reconocimiento a la innovación.

En el acto, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, también se ha hecho entrega de los Premios Institucionales en sus modalidades de valores humanos, servicio amigo y reconocimiento al proveedor / aliado.

Para finalizar, se ha realizado un homenaje a los profesionales jubilados (73 este año) y el agradecimiento a los servicios prestados a lo largo de sus vidas laborales.

Como ha manifestado la delegada territorial, se trata de un encuentro que sirve para para reconocer y agradecer actuaciones de profesionales, servicios o instituciones que han contribuido especialmente al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, “mejorar la salud y el bienestar de la población, atendiendo a sus necesidades de salud con un servicio eficiente y de calidad, así como a la generación de conocimiento científico en la tarea que tienen encomendada en el ámbito sanitario”.

Tras una convocatoria cancelada y otra celebrada con meses de retraso, se ha retomado este acto en un año que comenzó con el reconocimiento a una organización integrada excelente (EFQM 600) y que termina con un nuevo horizonte de oportunidades para la formación de los profesionales en un complejo asistencial reconocido como ‘Universitario’.

Con las personas como centro y elemento fundamental de valor para la organización, durante esta jornada se han presentado las buenas prácticas en innovación desarrolladas a lo largo del año, entregado los premios de investigación e institucionales y agradecido el esfuerzo, la implicación y el trabajo bien hecho, durante mucho tiempo, a los profesionales jubilados durante 2022.

Mediante la investigación se genera conocimiento que repercute en una mejor atención, tanto en el ámbito en el que se realiza dicha investigación como en el general a través de su transmisión, siendo imprescindible en todos los niveles asistenciales para la transformación y el cambio y un objetivo clave recogido en el Plan Estratégico 2022-2025.

Yolanda de Gregorio ha agradecido el trabajo y ha reconocido el capital humano de todos los empleados de Sacyl en la provincia de Soria, que “desde cada una de sus responsabilidades se esfuerzan por atender de manera global e integrada las necesidades sanitarias de la población de nuestra provincia, contribuyendo a promover, cuidar, recuperar y mejorar su salud con carácter de universalidad, equidad, eficiencia y accesibilidad, y a formar a los futuros profesionales del sistema sanitario y generar conocimiento a la sociedad a través de su labor investigadora”.

En la valoración de los proyectos de investigación y comunicaciones y publicaciones científicas se llevan a cabo, a propuesta de la Unidad de Investigación, por un jurado compuesto por miembros de la Unidad de Investigación, la Unidad Docente, la Junta Técnico Asistencial y el Consejo de Gestión, teniendo en cuenta la justificación, el interés científico/clínico, el diseño, la validez, la magnitud y la precisión de los resultados, su aplicabilidad y el medio de difusión.

Premio a la Innovación

El Premio a la Innovación reconoce la participación individual o conjunta de cualquier profesional de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, cuya propuesta suponga una mejora de la calidad asistencial, organizativa, de la sostenibilidad, el conocimiento, la comunicación, participación con los pacientes o cualquier otra alineada con nuestra estrategia.

Con el fin de promover y compartir las propuestas innovadoras, los participantes han realizado una breve presentación para dar a conocer en que consiste cada proyecto.

El Premio Innovación se ha otorgado a María Luisa Serrano Madrid, jefa del Servicio de Pediatría y Neonatología, por el proyecto ‘Acompañamiento al duelo perinatal en el Hospital Santa Bárbara de Soria’.

Además, han recibido Diploma de Buenas Prácticas: Nathalia Castillo y Carlos Hijar (Servicio de Oftalmología) por el proyecto ‘Implementación de la DCR endoscópica en el Hospital Santa Bárbara’; Cristina Merino (enfermera de la Unidad Cuidados Intensivos), por el trabajo ‘Implementación de un sistema de identificación de fármacos en la Unidad de Cuidados Intensivos’; Ignacio Cartagena (Médico Interno Residente del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz), por el proyecto ‘Prescripción de ejercicio físico en Atención Primaria con el apoyo del Centro Regional de Medicina Deportiva (CEREMEDE)’; María Cruz Martínez (Laboratorio Clínico de Bioquímica), por el trabajo ‘Nuevo modelo de laboratorio: laboratorio integrado-laboratorio core’; y Juan Abel Domínguez (Unidad de Informática) por el proyecto ‘Sistema de gestión de esperas en consultas externas’.

Premio de Investigación

El Premio de Investigación se ha entregado a Carlos Aguilar (Unidad de Hematología y Banco de Sangre), por el proyecto ‘Desarrollo de métodos mínimamente invasivos para el diagnóstico diferencial entre gammapatias monoclonales con o sin significado clínico’.

Accésit a Marta Llorente (enfermera especialista en Salud Mental), por el proyecto ‘Efectividad de las técnicas de relajación combinadas en la mejora del bienestar emocional y la salud en pacientes con trastorno adaptativo: un ensayo controlado aleatorizado’.

Mejor publicación científica

El Premio a la mejor publicación científica se ha concedido a Nora Palomar (licenciada especialista Psiquiatría), por la publicación ‘Professional quality of life of Healthcare workers in Hospital Emergency Departments’.Mejor Comunicación Científica

Mejor comunicación científica

Premio a la mejor comunicación científica a Ricardo Martínez (Servicio de Psiquiatría y Salud Mental), por la comunicación ‘Metabolic syndrome among patients receiving long-active injectable antipsychotics: Observacional retrospective study’.

Accésit a Clara María Torres (Unidad de Enfermería de Urgencias), por la comunicación ’El triaje avanzado en el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara’.

Accésit a Francisco Alvarado (Médico Interno Residente en la Unidad de Cuidados Intensivos), por la comunicación ‘Complicaciones en la implantación de un marcapasos definitivo en el Hospital Santa Bárbara de Soria’.

Premios Institucionales

El Premio a los Valores Humanos se concede anualmente a propuesta de los profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, siendo la candidatura más secundada la premiada. Con este premio se intenta recompensar el esfuerzo adicional realizado en aras de procurar un mejor hacer en el día a día, teniendo en cuenta la forma muy especial de tratar, tanto a los usuarios, como a los familiares de los mismos y a todos los que comparten el espacio laboral.

El premio 2022 se ha entregado a María Paz Martínez (trabajadora social), “por tantos años de trabajo procurando el bienestar de pacientes y familias y ayudar a los equipos a resolver situaciones sociales complejas”.

El Premio Servicio Amigo, que reconoce a servicios de otros hospitales o instituciones que colaboran con la GASSO, mejorando la atención a los pacientes y aportando un valor añadido de gran calidad, más allá de la mera relación formal o institucional, lo ha recibido el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, en representación de todos los conductores al servicio de la Junta de Castilla y León en Soria, “por su permanente apoyo a las tareas de transporte del personal de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, la cesión temporal de vehículos para fines asistenciales y en especial por su contribución a la labor de apoyo logístico fundamental en la recogida de muestras de PCR de coronavirus en todos los centros de salud de la provincia”.

El propósito del Premio a proveedores y aliados es reconocer su labor y evidenciar sus buenas prácticas. Este año ha recaído en la Asociación Autismo Soria, “por su trayectoria, labor social y calidad humana, en su finalidad de promover el desarrollo integral de las personas con autismo, potenciando al máximo sus capacidades de desarrollo personal”.