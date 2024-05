La Diócesis de Osma-Soria invita a celebrar comuniones "con proporcionalidad"

Miércoles, 08 Mayo 2024 14:10

La Diócesis de Osma-Soria también ha remitido una carta a los niños y familias que celebrarán esta primavera la primera comunicación para reclamar que se celebre sin perder su sentido religioso cristiano y con cierta proporcionalidad en la celebración.

El obispo de la Diócesis de Osma-Soria, monseñor Abilio Martínez Varea, a preguntas este miércoles de los periodistas en un desayuno informativo con motivo celebración el próximo domingo de la jornada mundial de los medios de comunicación, ha señalado que ha leído la carta pastoral del arzobispo de Valladolid, en la que invita a que las comuniones sean realmente un sacramento y se pueda vivir con alegría y con gozo, pero también con sentido común.

En su escrito, Argüello reclama una "operación rescate" de la Primera Comunión, "porque muchos niños (...) tienen la expectativa del día de la Primera Comunión como el de una fiesta en la que van a recibir muchos regalos, hasta el punto de que los mismos tapan el gran regalo que es Jesús o le sitúan en un puesto secundario".

“Hasta el punto que la leí y me pareció conveniente que en nuestra diócesis también lo dijéramos. El delegado de Catequesis ha escrito la carta a los padres y a los niños a los que se les invita a que las primeras comuniones no pierdan nunca ese sentido cristiano que tiene”, ha señalado.

Además ha señalado que al sacramento de la comunión no hay por qué quitarle el gozo de la alegría y la festividad, porque también pertenece a la liturgia, “pero con cierto sentido común para que no se desborde demasiado el que las familias al celebrar la primera comunión tengan en cuenta no perder el sentido originario religioso y cristiano, celebrando con gozo y alegría, pero no de forma desproporcionada, que es lo que decía el arzobispo de Valladolid, que se convertían en minibodas”.

“La Iglesia no está en contra de la alegría, el gozo y la fiesta pero pongamos cierta proporción, porque de lo contrario se nos puede ir de las manos un sacramento tan bonito y que los niños no pierdan la vista de que lo importante es comulgar en Jesucristo”, ha resaltado.