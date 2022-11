La candidatura de Remacha, pendiente de ratificación

Lunes, 14 Noviembre 2022 15:55

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha emplazado a los órganos del partido para ratificar la posible candidatura de Javier Muñoz Remacha como alcalde del PP para las próximas municipales, en mayo de 2023.

Serrano, a preguntas de los periodistas, ha remitido en principio al anuncio oficial para valorar al candidato del PP a alcaldable por la ciudad de Soria, tras publicarse en varios medios que oficiosamente será el actual portavoz popular en el Ayuntamiento, Javier Muñoz Remacha.

En este sentido ha explicado que el PP había quedado el pasado viernes para constituir el comité electoral, la primera que tiene que proponer al candidato.

"Con lo cual es muy difícil que ese comité electoral haya ratificado un candidato. Una vez que ese comité electoral proponga un candidato y la junta directiva provincial lo ratifique, tiene que pasar a la ratificación de la regional, lo que no se ha dado, y al ser mayor de 20.000 habitantes, de la nacional también", ha explicado.

Serrano ha señalado que el viernes pasado estaba previsto hablar en ese comité electoral de la propuesta presentada para que Javier Muñoz Remacha sea el alcaldable popular al Ayuntamiento.

"Esa propuesta se la comencé solamente a los concejales del Ayuntamiento de Soria. A los cinco minutos de hacerlo público, entre en la reunión de la FRMP, y ya lo ví colgado en algún periódico digital", ha señalado.

Serrano ha pedido a los medios de comunicación porque según ha señalado el PP no trabaja así y "si alguien tiene entiende que debe trabajar así, será cuestión suya".

Además ha reiterado que no se han dado los pasos en los órganos de decisión del partido.

Serrano ha señalado que las propuestas que existen, si hay varias, se estudiarán en los órganos del partido.

"La sede del partido no es el mundo on line y las redes sociales", ha defendido.

Además ha resaltado el perfil de Muñoz Remacha, "una persona integra, trabajadora, que cogió la responsabilidad en una situación muy complicada en el Ayuntamiento, y que además no le asiste la prepotencia, como he visto en otro de los candidatos. Le diría a Javier Muñoz Remacha que siga siendo como es: íntegro, que siga adelante con su trabajo, porque si alguien se ha sentado a hablar con empresarios no ha sido el alcalde de los cien mil adoquines, sino el portavoz del PP".

"Si alguien que se ha enterado que va a haber una propuesta, lo hable con algún amigo y éste se lo cuenta a no se quien, yo no puedo entrar", ha insistido.