La AECC pide más espacios libres de humo del tabaco

Lunes, 29 Mayo 2023 17:42

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco el próximo 31 de mayo, la sede Provincial de Soria instalará una mesa informativa en el Collado.

La mesa informativa estará instalada de 11 a 12:30 horas.

Actualmente en más del 90 por ciento de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco (95,1% de las terrazas, 78,2 por ciento de las entradas de los locales de hostelería, 46% de los accesos a los centros escolares y un 43% de los parques infantiles) que contiene más de 70 sustancias cancerígenas.

También nueve de cada 10 fumadores fuma delante de menores en espacios tales como terrazas abiertas o la vía pública, según informe Espacios Sin Humo en España.

Y además, casi el 72 por ciento de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco de los cuales el 43 por ciento lo está en espacios públicos.

Por estas razones, la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar liberando espacios públicos del humo del tabaco con el objetivo de proteger a la población, especialmente a los menores, un colectivo especialmente vulnerable frente a los efectos nocivos de este humo.

Con respecto a los nuevos dispositivos, los conocidos como vapeadores, la Asociación Española Contra el Cáncer ha precisado que no son inocuos, que algunos contienen sustancias cancerígenas, que algunos contienen sustancias adictivas, que no son útiles para dejar de fumar y que lo que emiten no es vapor de agua, es un aerosol.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En España hay un diagnóstico de cáncer cada 2 minutos

Es el principal factor de riesgo de cáncer que podemos evitar y es el responsable de más del 30% de los casos.

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el mundo.

Cada año, más de 8 millones de personas fallecen en el mundo a causa del tabaco: más de 7 millones por fumar, y alrededor de 1,2 millones son fumadoresEn España, el consumo de tabaco causa más de 50.000 muertes anuales. Esto significa 1 muerte provocada por tabaco en España cada 11 minutos.

Hay que seguir realizando una labor de divulgación sobre los efectos negativos que el tabaco y los nuevos dispositivos tienen sobre la salud de las personas porque estos últimos no son inocuos ya que contienen sustancias que pueden generar cáncer

OBJETIVO PARA 2030: lograr la primera generación libre del humo del tabaco.