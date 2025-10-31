Jemoya redobla apuesta por movilidad del futuro

Viernes, 31 Octubre 2025 10:46

El Grupo Jemoya ha dado un nuevo salto en su apuesta por la movilidad del futuro y lo ha hecho con la presentación de sus nuevas marcas Omoda y Jaecco, que llegan de la mano de la tercera generación de esta empresa familiar con ochenta años de experiencia y servicio en Soria.

La presentación de esta nueva etapa se ha realizado en el concesionario de Jemoya enclavado en la avenida de Valladolid, en Soria capital, con presencia de representantes de las principales administraciones de Soria, así como de empleados, representantes de las marcas chinas, clientes y proveedores.

En total, alrededor de 150 personas han asistido a la puesta de largo de esta nueva etapa que coincide con el relevo en la dirección de la empresa, asumida por la tercera generación de la familia Moya Losada, Alma, que ha regresado a Soria después de muchos años trabajando en Suiza.

En la presentación, los asistentes han conocido casi en primicia el nuevo modelo de Omoda, el 7.

La historia del Grupo Jemoya comenzó en los años 40, cuando Jesús Moya y María Moya fundaron la empresa Jemoya Tractores y Maquinaria con el objetivo claro de modernizar el campo soriano a través de la venta de maquinaria agrícola, forestal y jardinería.

Fue en los años 80 del pasado siglo cuando su hijo Jesús Moya se incorporó al proyecto, dando un nuevo impulso al negocio con la venta de vehículos.

Ahora se suma la tercera generación: Alma Moya, quien recoge el testigo familiar para seguir construyendo el futuro de la automoción en Soria.

En la actualidad, Jemoya es el concesionario oficial de Toyota, Omoda y Jaecoo en Soria, y ofreceun servicio integral que abarca venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, taller mecánico especializado, chapa y pintura, recambios originales, accesorios y más. en