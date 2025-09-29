Isabel Valls pondrá voz a la leyenda becqueriana de "El Monte de las Ánimas"

Lunes, 29 Septiembre 2025 17:16

La voz de una de las grandes promesas del doblaje español será la encargada este año de romper el silencio en la Noche de las Ánimas, en Soria, en la lectura de la reconocida leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer.

Este año, la actriz catalana de doblaje Isabel Valls pondrá su voz a la leyenda más icónica de Bécquer: “El Monte de las Ánimas”, según ha confirmado la organización.

La cita será el 1 de noviembre, a las 20 horas, junto al Duero

Isabel Valls empezó su carrera como actriz de doblaje en 1997 y desde entonces se ha convertido en una de las actrices de referencia de nuestro de país.

Es la voz de Kristen Stewart en la saga "Crepúsculo", la voz de Amanda Seyfried en "Mamma Mia!", la voz de Audrey Tautou en "Amelie", además de la voz de Penelope Cruz en muchas de las películas americanas de la actriz española.

Además, la Coral de Soria y sus voces blancas acompañarán este viaje sonoro con armonías que prometer poner los vellos de punta a los espectadores.

Consigue tus entradas en https://www.festivaldelasanimas.com