FOES acusa a la Junta de volver a castigar a la hostelería

Miércoles, 17 Febrero 2021 15:46

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha asegurado este miércoles que la Junta de Castilla y León vuelve a castigar a la hostelería y a otras actividades no esenciales, impidiéndoles cerrar a las 22 horas, "un sinsentido" tras el auto del Tribunal Supremo.



El citado auto obliga al Ejecutivo regional a retrasar hasta las diez de la noche el toque de queda adelantado a las ocho de la tarde durante el último mes en Soria y la Comunidad, tras la decisión adoptada por la Junta para frenar los contagios de Covid 19.

FOES se ha sumado así en un comunicado a la valoración realizada por CEOE Castilla y León, que entiende que la negativa de la Junta de Castilla y León a no ampliar en dos horas la actividad de la hostelería es "una pataleta" que agrava la complicada situación de este sector, tractor para la economía de muchos otros, como el de la distribución, alimentación o lavanderías.

Como ya ha venido manteniendo la patronal soriana, es posible compaginar salud y economía, como hacen otras comunidades que no han adoptado medidas tan restrictivas para los "exhaustos" negocios y que, pese a ello, han contenido el avance de la tercera ola con más éxito que el registrado en Castilla y León.

Pese a las prohibiciones, limitaciones y restricciones de actividad, FOES ha recordado que las empresas y autónomos no han recibido ayudas de reparación a fondo perdido, a pesar de que han sido repetidamente solicitadas por la Federación.