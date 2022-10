Exposición “Dentro. Las presas políticas en la represión franquista"

Lunes, 17 Octubre 2022 08:09

La XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo comenzará el lunes 24 de octubre con la inauguración de la exposición “Dentro. Las presas políticas en la represión franquista”.

El acto se celebrará en la sala B del centro cultural Palacio de la Audiencia a las 20 horas, con la presentación por parte de la artista Isabel Ruiz Ruiz de su libro “Dentro”, basado en testimonios de presas políticas de la represión franquista.

La exposición consta de varias partes, la principal estará compuesta por veinticuatro ilustraciones de Isabel Ruiz, basadas en su obra “Dentro”; y la segunda estará dedicada a los Lugares de Memoria de la provincia, donde se podrá ver la escultura para Lugar de Memoria realizada por el artista soriano Miguel Ángel Sanchez Sanz.

La inauguración será retransmitida en directo a través de la cuenta de Facebook de la asociación Recuerdo y Dignidad: https://www.facebook.com/recuerdoydignidad

Esta exposición se podrá ver desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2022 y marca el inicio de la XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo, en cuyo programa participan las principales personalidades de la Memoria Histórica de nuestro país.

Estas jornadas forman parte de los actos establecidos dentro del Convenio Soria Ciudad con Memoria, entre la Asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad (ASRD) y el Ayuntamiento de Soria.





PROGRAMA:



Del 24 de octubre al 24 de noviembre exposición “Dentro, las presas políticas en las cárceles franquistas”, en la sala B del C.C. Palacio de la Audiencia.

Del 3 al 10 de noviembre “XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo”.

- Jueves 3 de noviembre a las 20h en el C.C Palacio de la Audiencia: inauguración a cargo de Luis García Montero y Benjamín Prado Rodríguez. Poesía y Memoria. Recuerdo a Almudena Grandes.

- Viernes 4 de noviembre a las 20h en el C.C Gaya Nuño: Las asociaciones memorialistas ante la nueva ley de Memoria Democrática, con Emilio Silva (ARMH), Rosa García Alcón (La Comuna) y Lucía Aragó Carrión (ACCIF).

- Lunes 7 de noviembre a las 20h en el C. C Gaya Nuño: presentación del libro Castigar a los rojos, Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista, con Guillermo Portilla Contreras. Intervención online de Ángel Viñas Martín.

- Martes 8 de noviembre a las 20h en el C.C Palacio de la Audiencia, interpretación de Recuerdos de un olvido, de Saskia Venegas Aernouts. Concierto con obras de Saskia Venegas, Antonio José, Julián Bautista y María Teresa Prieto interpretadas por Maya Fridman y Carlos Martín Rayo. Incluye Gatos salvajes, basada en la obra de Juan Antonio Gaya Nuño.

- Miércoles 9 de noviembre a las 20h en el C. C Gaya Nuño conferencia online, La Desmemoria Histórica y el crecimiento, de nuevo, del fascismo en España, con Vicenç Navarro.

- Jueves 10 de noviembre a las 20h en el C. C Palacio de la Audiencia, clausura: documental Donde el trigo crece más alto, a cargo de su directora Pilar Pérez Solano, sobre la exhumación de La Riba de Escalote.