El PSOE no descarta electrificación de línea Soria-Torralba

Martes, 09 Enero 2024 16:55

El diputado socialista Luis Rey no ha descartado reclamar la electrificación de la línea ferroviaria Soria-Torralba, en el futuro análisis de las mejoras que necesita este trazado para reducir su tiempo de viaje a Madrid.

Los parlamentarios socialistas Luis Rey y Javier Antón han realizado un balance de lo que ha sucedido en 2023 considerando que “el año se ha cerrado notablemente en lo económico y en los habitantes porque se está rompiendo entre otras cifras, la pérdida de población y algo tendrán que ver las políticas del gobierno”.

Rey ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que mantienen reuniones con Renfe y no descartan plantear la electrificación de la línea Soria-Torralba.

En este sentido ha señalado que es necesario recortar tiempos y evitar incidencias en el tramo Soria-Torralba.

“Vamos a esperar a que nos aporten el estado de las incidencias producidas en los últimos años y nos hagan una propuesta de mejora del servicio y la posibilidad de implementar nuevas líneas. Y que nos hagan un estudio de la posibilidad de reducción de tiempos, una vez que estén en marcha todas las medidas”, ha explicado.

Rey ha señalado que analizarán otras posibilidades para mejorar el servicio de Soria a Madrid, entre ellas la electrificación de la línea.

En cuanto al PP y la consejera de Movilidad, “que se fueron a Calatayud”, Rey les habría pedido a las comunidades de Aragón y Castilla y León que se pongan de acuerdo y pongan dinero para realizar un servicio regular de transporte.

“Ellos no fueron capaces de ponerlo en marcha durante los seite años que gobernaron y rescindieron el contrato de la Soria-Torralba”, ha recordado.

Rey ha pedido al Pp que se calle o se vayan a pedir a la Junta líneas de transporte regulares con Segovia, “que es más necesario o más que con Calatayud”.

Antón ha asegurado que en la carta que ha remitido la consejera de Movilidad al Gobierno, en materia de mejoras ferroviarias, le falta el punto de poner que “estoy yo dispuesto a poner lo que haga falta para mejorar este servicio”.

El estudio de viabilidad de la Soria-Castejón, cuyo plazo de entrega cumplía este mes de enero, no estará hasta mediados de año, según ha reconocido Rey, quien ha acusado al PP de no hacer nada y no plantear el debate sobre la recuperación de esta trazado, cerrado en su día por el Gobierno socialista de Felipe González.

“Al que apuesta por esta tierra, se le castiga, y al que suspende contratos a lo largo de los años cuando le toca ejecutar gobiernos, parece que no se critica”, ha censurado.

En los corredores europeos esta infraestructura aparece para ejecutar en el horizonte del año 2050, un plazo que según Rey hay que plantear paso a paso, primero tratando de conseguir que haya estudio de viabilidad que pueda darle sentido a esta línea que conectaría con ejes mediterráneo y atlántico, “que es la mejor conexión de las posibles”.

“No va a ser para el corto plazo. Si conseguimos el estudio de viabilidad, el siguiente paso será adelantar la ejecución en esa planificación europea. Pero tengamos claro que la ruta de la Plata está también en ese escenario”, ha señalado.