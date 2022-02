El PCE pide voto para Unidas Podemos

Miércoles, 09 Febrero 2022 13:57

El Partido Comunista de España (PCE) en Soria ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y en especial a las y los trabajadores de la provincia, a votar a Unidas-Podemos en las elecciones autonómicas del próximo domingo 13 de febrero.

"Castilla y Léon necesita de un gobierno para la mayoría de la gente, para aquellas y aquellos que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro salario. De un gobierno que de soluciones a la falta de

oportunidades y de servicios públicos que obliga a las y los jóvenes de nuestra comunidad a tener que vivir lejos de casa, lo que se traduce en un empobrecimiento social y económico de nuestra región, en

una espiral sin fin. Y Soria es un ejemplo de ello desde hace décadas", ha señalado en un comunicado.

Para eso, es necesario un cambio de modelo, es necesario un proyecto que se apoye en una fuerte inversión pública que garantice la reconstrucción del tejido productivo y unos servicios públicos al

servicio de la gente y no sólo para unos pocos.

En Castilla y León, según el PCE, es necesario ampliar la sanidad y la educación pública, los servicios sociales, el parque de vivienda pública, las infraestructuras y el acceso a la cultura.

"Es necesaria una intervención pública en la economía que permita dar un impulso a la misma, algo que el sector privado ha demostrado que no puede o no quiere hacer en nuestra comunidad", ha recalcado.

Todo esto implica un aumento de gasto público que tiene que pagarse mediante un aumento de impuestos para aquellos que ganan y tienen más, mediante un sistema tributario autonómico más justo, según ha apuntado.

"Otra solución que no vaya de la mano de más ingresos públicos es simplemente imposible. No hay ya donde recortar más en Castilla y León a riesgo de colapso de los servicios públicos, por lo tanto hay que

aumentar los ingresos mediante un reparto de la riqueza, que genera la mayoría social pero que acumulan -mediante bajos salarios- unos pocos. El modelo no puede ser Ayuso: bajada de impuestos a

las rentas más altas, para invertir menos en servicios sociales y dejar tirada a la mayoría de la población con sueldos muy por debajo de los mil euros mensuales", ha asegurado.

Pero además, no sólo basta con un cambio en el modelo socio-económico.

Es necesaria un cambio en la forma de pensar y de entender la vida, y el día a día, en la comunidad.

"Es necesario un modelo de convivencia feminista, sostenible social y ambientalmente. Sólo tenemos este planeta y es necesario cambiar de paradigma. En gran medida la grave crisis sanitaria de la COVID deriva precisamente de un modelo depredador dentro del capitalismo neoliberal en el que vivimos, que nos lleva al desastre como especie", ha asegurado.

El PCE siempre ha considerado fundamental la unidad de la gente trabajadora y de las clases populares para impulsar los cambios que se necesitan.

Por eso nos integramos en Izquierda Unida, el movimiento político y social más consciente de que el problema más urgente es acabar con el neoliberalismo que nos gobierna desde hace cuarenta años. Y hace unos años impulsamos Unidas Podemos para agrupar a todas y todos los que entienden que es necesaria otra política que acabe con el estado de cosas impuesto por el bipartidismo en nuestro país.

Y la participación de UP en el gobierno de coalición con el PSOE se está traduciendo precisamente en políticas que mejoran la vida de la gente, como la subida del salario mínimo o una reforma laboral que gana derechos por primera vez en décadas, entre otras muchas.