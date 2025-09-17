"El País" se hace eco de "lío" en Soria con la rotonda más peligrosa de España

Miércoles, 17 Septiembre 2025 14:53

El diario “El País” se ha hecho eco en su edición del pasado 16 de septiembre de la rotonda de San Andrés que, en la humanización de las travesías, ha colocado un parque infantil al lado, lo que generado numerosas críticas de los vecinos de la ciudad.

"¿La rotonda más peligrosa de España? Lío en Soria por esto que han puesto al lado de una glorieta", señala el diario en su sección de Motor, que apunta que el Ayuntamiento de Soria ha recibido críticas de la oposición por instalar un parque infantil en la confluencia entre la avenida Eduardo Saavedra y el Camino de los Royales, justo al lado de una glorieta.

Muchos consideran un error esta decisión.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Belén Izquierdo, ha calificado la actuación como “un riesgo para los menores y para el tráfico”.

