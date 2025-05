El movimiento Pedalovida hace balance de jornada reivindicativa cargada de simbolismo

Martes, 13 Mayo 2025 15:07

El movimiento Pedalovida, que ha reivindicado por tercer año consecutivo la unidad de radioterapia en Soria, ha hecho balance de una jornada cargada de simbolismo.

El movimiento Pedalovida ha hecho balance de la tercera edición de su marcha ciclista que ha partido el pasado sábado, a las 10.00 horas, desde el Hospital Universitario de Burgos hasta el de Soria para recordar la distancia que tienen que realizar los pacientes oncológicos para recibir radioterapia, y otra senderista, de trazado circular de 12 kilómetros, con Soria como punto de partida.

La jornada estuvo cargada de simbolismo.

La ruta ciclista fue épica, porque la lluvia acompañó al pelotón prácticamente desde la salida de Burgos. El grupo contó con el apoyo de las Princess Bike y varios ciclistas en la salida de Burgos, que empatizaron con la causa. Las condiciones meteorológicas adversas representaron la dureza a la que tienen que hacer frente los pacientes oncológicos en su recorrido diario a la ciudad burgalesa para recibir tratamiento de radioterapia.

Un pelotón de 7 ciclistas hizo el recorrido completo, un total de 168 kilómetros. Cada ciclista estuvo movido por diferentes razones emocionales y solidarias para apoyar esta causa, que es para todos los sorianos y sorianas.

Apoyo solidario durante el recorrido

En San Leonardo un grupo de 20 ciclistas se unió al pelotón inicial. En Cabrejas del Pinar esperaban en la ermita unos cuantos lugareños que animaban bajo sus paraguas.

En Abejar, la Asociación el Navazo recibió al grupo con pancartas y con mucho cariño, y el pequeño Darío, de 7 años, se sumó al reto como el año pasado, llegando hasta Soria. En Villaverde del Monte, el pelotón fue sorprendido con música, aplausos, globos y abrazos, que reconfortaron después del chaparrón.

En Cidones, el pueblo se volcó con globos, gominolas y agua, y un buen número de ciclistas se unió a la marcha. Ocenilla también participó preparando un completo avituallamiento que fue toda una sorpresa para el grupo.

En Golmayo se realizó una parada para reagrupar y continuar la ruta a la que se unieron bastantes familias. La entrada a Soria fue muy emotiva. A ritmo de tambor finalizó esta marcha ciclista en la que participaron alrededor de 200 personas.

Marcha senderista

En torno a 120 personas se sumaron a la marcha senderista de 12 kilómetros, de trazado circular desde Soria. La lluvia no impidió que la solidaridad avanzara en cada tramo, una parte del camino que realizan los pacientes oncológicos a diario. La marcha finalizó en la plaza de las Mujeres con el siguiente manifiesto:

Ni érase una vez, ni hace mucho mucho tiempo, ni en un lugar lejano…

Nuestra historia vuelve a comenzar así :

42 es el inicio de nuestro código postal, seguido de otros tres dígitos. Estos números nos condicionan a viajes en ambulancia sin personal sanitario, viajes sobre un firme en mal estado con baches y curvas, paradas en cunetas por vómitos, diarreas o para vaciar vejiga, madrugones y esperas tediosas para recibir el tratamiento de radioterapia o no recibirlo por problemas técnicos, y posteriormente realizar la vuelta a casa, sin olvidar que las personas que se someten a estos inconvenientes son pacientes enfermos de cáncer y vulnerables.

Aunque la puesta en marcha de la radioterapia parece estar cerca, la realidad es que los/las pacientes siguen desplazándose a otras ciudades para recibir este tratamiento.

Este año queríamos celebrar la puesta en marcha de la radioterapia pero no nos ha quedado otro remedio que volver a convocaros para reivindicar.

Hoy queremos visibilizar nuestro derecho a servicios dignos, pagamos los mismos impuestos y merecemos el mismo trato. Invertir en sanidad es invertir en vida, porque no es una cuestión de rentabilidad es una cuestión de humanidad.

Cada persona que estáis hoy aquí, cada gesto de solidaridad que hemos recibido, cada propuesta de colaboración, cada camiseta que se ha comprado, cada persona y personita apuntada a los talleres, cada colaboración en el crowdfunding, cada acto suma y contribuye a esta lucha, GRACIAS

Desde Pedalovida nos comprometemos a seguir haciendo este trayecto mientras la radioterapia no sea una realidad, porque no vamos a dejar de luchar para remover conciencias, vamos a seguir siendo la china en el zapato de quienes no cumplen

Porque

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

Manifestación

A continuación dio comienzo la manifestación, pasada por agua, a la que se sumaron alrededor de 250 personas, acompañadas de la batucada Bloko uke y con gritos reivindicativos hasta el hospital Santa Bárbara.

Para finalizar, se colocaron las frases que había escrito la ciudadanía y unos grandes interrogantes en el cartel de la unidad de radioterapia que aun no está en funcionamiento, formulando las siguientes preguntas:

Aquí termina la tercera Manifestación Pedalovida 2025, y continúa el tiempo de preguntas sin respuesta:

¿Cuándo será una realidad el servicio de Radioterapia en Soria?

¿Cuántos pacientes se tendrán que desplazar para recibir su tratamiento?

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar ?¿17 años no es demasiado tiempo?

¿Cuántos pacientes se quedarán sin ver la radioterapia en Soria?

¿Cuántos titulares con medias verdades tendremos que seguir leyendo?

¿Nos tocará ver una inauguración sin garantías de continuidad?

¿17 años de promesas incumplidas no son suficientes para remover conciencias de este abandono?

Pedalovida estará atenta a escuchar estas respuestas y celebrará con la misma pasión que hoy reivindica, el día que la Sanidad Pública dé este paso adelante y trate en Igualdad a los pacientes oncológicos de Soria, mejorando su calidad de vida.

Más información

Cifras oficiales:

En torno a 600 personas se concentraron en la plaza del Olivo.

En torno a 260 personas se manifestaron hasta el hospital de Soria.

Un total de 120 senderistas participaron en la marcha y 200 bicis en la ruta ciclista.

“Desde la organización de Pedalovida queremos dar las gracias a todas la personas que nos estuvieron acompañando en todos los momentos. Soria se mueve pese a la lluvia. Luchando juntas hacemos cosas muy bonitas”.

Desde la organización han recordado que las camisetas se seguirán vendiendo hasta junio y que en ese momento se cerrará la campaña de este año.

El crowdfunding continuará abierto hasta julio, y ahí finalizará la iniciativa Pedalovida 2025 “con muchas preguntas sin resolver, con mucha expectación ante los avances de la unidad y con mucha solidaridad porque ya llevamos casi 8.000 euros recaudados para la AECC de Soria y el proyecto de fisioterapia para pacientes oncológicos”.