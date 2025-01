El ministro Puente acusa a Soria ¡Ya! de apuntalar el Gobierno de Mañueco

Lunes, 06 Enero 2025 09:04

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la plataforma Soria ¡Ya! de “apuntalar” a Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León en esta legislatura.

Es la respuesta del dirigente socialista en su perfil de X a la demanda de Soria ¡Ya! para entrevistarse con él y conocer de primera mano las soluciones a la supresión de 33 paradas de transporte urbano de viajeros por carreteras planteadas en la provincia por el nuevo mapa concesional planteado por el Ministerio que dirige.

Como se recordara, Soria ¡Ya! presentó esta semana 4.250 firmas en la Subdelegación del Gobierno en la provincia para solicitar la retirada del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros.

"A estas alturas, ¿alguien duda de que Soria Ya, para lo único que ha servido y servirá es para apuntalar a Mañueco?", ha respondido Puente en su perfil de X.

Puente ha ironizado en su respuesta asegurando a Soria ¡Ya! que “pedirle a Mañueco que ejerza sus funciones y garantice las comunicaciones en el medio rural, hubiera estado feo. Así que me lo reclaman a mí, que no tengo competencias en transporte entre núcleos rurales. Soria Ya = PP en Castilla y León per secula seculorum.”, ha espetado.

La realidad dice que el Gobierno de España es el responsable de las comunicaciones del transporte de viajeros por carretera cuando hay varias comunidades autónomas en juego, como sucede por ejemplo con la línea Soria-Calahorra.