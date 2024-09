El juzgado abre diligencias previas al alcalde de Soria por "papamóvil"

05 Septiembre 2024 - 15:41

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria ha abierto diligencias previas contra el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, por pasearse en 'papamóvil' el pasado mes de agosto en el inicio de las fiestas de Tardelcuende, tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Esta fundación atribuye al alcalde de Soria un delito contra los sentimientos religiosos.

El auto firmado por el titular del Juzgado número 3 de Soria señala que los hechos denunciados podían constituir, según la documentación aportada, puntualiza, un delito previsto en el artículo 525.1 del Código Penal, de escarnio o vejación de los sentimientos religiosos, castigado con pena de multa de ocho a doce meses.

El documento corrige la fórmula empleada por la citada fundación y la emplaza para que en el plazo de diez días pueda presentar una querella si así lo considera ya que sería la forma de tener condición de acusación.

“Por lo tanto, estamos ante una diligencia previa y no una admisión a trámite. Ésta última ocurrirá o no si el denunciante presenta en tiempo y forma la querella después de indicarle judicialmente que el proceso actual no es el adecuado”, ha puntualizado el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria.

Las diligencias previas son los actos procesales realizados por un juez, letrado de la Administración de Justicia o funcionarios que forman parte de un procedimiento judicial, con el objetivo de determinar si ei el hecho que se ha realizado es punible, quién o quiénes tienen responsabilidad del hecho cometido, cuál es el órgano competente para su enjuiciamiento y todas las circunstancias que afecten a la calificación del delito.

Además el Ayuntamiento de Soria ha asegurado que el texto de la denuncia está repleto de errores y confusiones como se puede comprobar con su lectura tanto en la fecha, como en las personas y participantes.

El alcalde Carlos Martínez ha vuelto a realizar hoy una valoración al respecto insistiendo en sus disculpas, pero calificando la actuación de la fundación de “manipulación”.

“No supe calibrar la repercusión y en ese mismo momento –lo hizo cuatro días después- pedí disculpas a todo aquel que se pudiera haber sentido ofendido, incluso desde el punto de vista religioso, insistiendo que no hubo ningún tipo de intencionalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, se ha lamentado de la “la manipulación que hoy se ve encima de la mesa con el fondo de la denuncia, que es absolutamente falso y también sobre la confusión que se trata de generar con la información de hoy. Lo que hoy dice el Juzgado es que el camino que había tomado los Abogados Cristianos de la denuncia no era el camino adecuado, sino que tiene que ser mediante la presentación de una querella que en su caso será admitida o no a trámite. La nota que remiten a los medios de comunicación trata de generar una atribución de responsabilidades ya sobre mi persona que no existen”.

El auto dictado por el juzgado apunta que, de acuerdo con las grabaciones, Martínez Mínguez, "representante de todos los ciudadanos de Soria", simuló ser el Papa en lo alto de un vehículo que llevaba la bandera del Vaticano, usó una escobilla de váter y después de introducirla en un recipiente la sacudió varias veces hacia los presentes imitando el acto de esparcir con un hisopo el agua bendita entre los fieles.

La Fundación Española de Abogados Cristianos acusa al alcalde de Soria de un delito de escarnio "porque socava y deshonra públicamente aquello que los fieles católicos consideran sagrado, provocando una ofensa profunda a sus sentimientos religiosos."

Además han apuntdo que "cuando se ridiculizan símbolos o figuras sagradas, no solo se deshonra lo que es considerado santo, sino que también se lesiona el derecho de los fieles a que sus creencias sean respetadas en el ámbito público."

Por ello, han calificado en un comunicado el paseo del alcalde como un acto de "vejación, injuria y ultraje" hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas.