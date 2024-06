El IES Antonio Machado acoge las ‘"I Jornadas de Emprendimiento Inclusivo"

Lunes, 03 Junio 2024 15:18

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, asiste esta tarde a la presentación de las ‘I Jornadas de Emprendimiento Inclusivo: una visión desde la educación y la dependencia’, que se celebrará en el Salón Rojo del Instituto Antonio Machado de la capital soriana, a las 18.00 horas.

El programa se extenderá a lo largo de cinco días, del 3 al 7 de junio, en los que se realizarán actividades para aprender sobre el emprendimiento y concienciar sobre la inclusión en las dos sedes oficiales de las jornadas: el IES Antonio Machado, que organiza el evento, y los Cines Mercado.

Durante la semana participarán y colaborarán diversas asociaciones e instituciones, como Alzheimer Soria, Ande Soria, Asamis, Asociación Parkinson Soria, Asoem, Asovica, Aspace, Autismo Soria, ASAD-FOES, Ayuntamiento de Soria, Capdi Ángel de la Guarda, CEE Santa Isabel, Centro Ecuestre El Roberal, CEPA Celtiberia, Credef, Cruz Roja, Diputación Provincial de Soria, Fadiso, Fibroas, Gerencia Territorial de Servicios Sociales y ONCE.

Las actividades arrancan el mismo lunes, 3 de junio, con la mesa de experiencias ‘Emprender para las personas’, que la conducirá Eva María Igea, representante de ASAD-FOES, y Nerea Costa, de Espacio CrAativo. Se realizará a las 19.30 horas, en el Salón Rojo del IES Antonio Machado.

El martes, 4 de junio, la tarde comenzará con la exposición y presentación de stands de 17.00 a 18.00 horas.

Después, a las 18.00 horas, en el Salón Rojo, se celebra la ponencia ‘Hacia un modelo de intervención centrado en la persona’, con Cristina Buiza, investigadora de la Fundación Matía, como ponente.

A las 19.00, habrá un taller en el aula de emprendimiento, llamado ‘Hazlo con nosotros’, que abordará el emprendimiento sostenible y colaborativo con participantes del CEE Santa Isabel y ASOVICA.

El segundo día finaliza con otro turno de exposición y presentación de stands en el instituto.

El miércoles abre la jornada el músico ‘El Langui’, con su ponencia ‘A mí no me digas que no se puede’, a las 16.00 horas, en el Salón Rojo. Continuará a las 18.00 horas con un taller de historias de vida, realizado por la ONCE en el aula de emprendimiento.

El tercer día finaliza con otro turno de exposición y presentación de stands en el instituto.

El jueves, a las 17.00 horas, en el Centro Ecuestre ‘El Robledal’, se impartirá el taller ‘Equitación Terapéutica: naturaleza y dependencia’. Antes, se podrá disfrutar de los stands de la galería del instituto.

Las jornadas finalizarán el jueves, 7 de junio, a las 18.00 horas, en los Cines Mercado con el visionado de la película ‘Loli tormenta’, de Agustí Villaronga.