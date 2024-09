El Dianto Reed Quintet fusiona música, artes plásticas e IA en el Otoño Musical Soriano

09 Septiembre 2024 - 13:44

El Dianto Reed Quintet, grupo de cámara formado por cinco músicos españoles residentes en Ámsterdam, se presenta en la programación del 32º Otoño Musical Soriano con un programa original y novedoso para el público habitual de la sala de conciertos tradicional.

La cita con esta original propuesta, que ha sido galardonada en los Circuitos FestClásica para este 2024 en la categoría de Ensembles Emergentes, tendrá lugar este martes 10 de septiembre en el Aula Magna Tirso de Molina a las 20:00 horas.

Ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y parte del circuito Red de Músicas, el Dianto ofrece un nuevo enfoque del tradicional concierto de música de cámara, transformándolo en una experiencia más interactiva.

En sus actuaciones juegan con los contrastes y el elemento sorpresa, además de incluir escenografía y coreografías que ayudan a crear una mayor conexión entre la audiencia y los músicos.

En su corta trayectoria, ha sido invitado a salas prestigiosas como el Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres o la Filarmónica de Luxemburgo, además de a numerosos festivales internacionales.

En la propuesta que presentan este próximo martes, titulada Pour la Postérité, el ensemble invita al espectador a reflexionar sobre el arte y su propósito. Para ello, conectan dos disciplinas, música y artes visuales, a través del estrecho vínculo entre dos gigantes artísticos del siglo pasado: Ígor Stravinski y Pablo Picasso.

Los dos fueron muy activos en los círculos parisinos establecidos en torno a los Ballets Rusos, la compañía del visionario empresario Serguéi Diáguilev, como también lo fueron los otros compositores incluidos en el programa: Erik Satie y Manuel de Falla.

El Dianto presenta su proyecto con las siguientes palabras: “Al inicio del concierto se pueden ver dibujos de las musas de Picasso, desde su propia perspectiva, como si él las estuviera pintando, además de algunos pensamientos que tenía sobre ellas, sobre el amor en general y sobre el arte. Después, se pasa al punto de vista del espectador: primero de manera objetiva, contemplando las pinturas como si estuviera visitando un museo y, más adelante, de una manera más subjetiva, con opiniones reales del público acerca del arte de Picasso, con comentarios tanto positivos como negativos. Finalmente, se introduce la Inteligencia Artificial: se muestran pinturas creadas por la IA siguiendo el estilo de Picasso. Con ello, se produce una mezcla de las dos realidades artísticas que estamos viviendo hoy en día, además de ser una adaptación al mundo actual”.

Obras del entorno de Stravinski y del propio Stravinski en diálogo con una nueva obra creada especialmente para este proyecto por Julian Schneemann (Song, Fugue and Grove on a Tune by Stravinski) unidas al trabajo del artista visual holandés Erik Renssen. Una perfecta fusión entre pasado y presente y que nos permitirá comenzar a explorar los posibles derroteros por los que el

arte debe adentrarse en este ya avanzado siglo XXI.

El concierto del Dianto Reed Quintet tendrá lugar el martes 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Aula Magna Tirso de Molina.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 euros y los 20 euros y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y dos horas antes de cada concierto en taquilla.