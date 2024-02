El Campus de Soria trabaja en prevención de lesiones en deportistas de países menos desarrollados

Viernes, 23 Febrero 2024 08:27

Docentes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Campus de Soria trabajan en un proyecto europeo enfocado a ayudar a prevenir lesiones en deportistas de países menos desarrollados.

Cinco profesores ordinarios y ocho profesores asociados que componen el nuevo Grupo de Investigación Reconocidos (GIR), bajo la denominación REDAFLED (Valoración del Rendimiento Deportivo, Actividad Física y Salud y Lesiones Deportivas), están centrando su labor investigadora en la actividad física y su relación con tres pilares: el rendimiento deportivo, la salud y los entornos escolares.

Dentro de estas líneas, han conseguido ya involucrarse en un proyecto europeo del programa Erasmus+ Sport que bajo la denominación “I Prevent Injuries in Grassroots roots and amateur sports by using digital tolos" ayudará a prevenir lesiones en deportistas en los países menos desarrollados de Europa.



Este proyecto tiene por objeto diseñar una aplicación que ayude a prevenir lesiones en estos países con pocos recursos.

“Con una serie de ejercicios, y sin necesidad de hacer grandes inversiones, se puede conseguir que disminuya el riesgo de lesiones de los deportistas, lo que conlleva un menor gasto", ha explicado el coordinador del GIR, Daniel Castillo Alvira.

De momento, el proyecto, que ha recibido una financiación de 400.000 euros, de los cuales 50.000 euros van destinados a la Uva –uno de los siete socios involucrados-, se encuentra en su segundo año de desarrollo y culminará en 2025.



En este proyecto también participan como socios Lituania y Rumanía, como países con menos desarrollo.

Los investigadores del grupo lideran, dentro del proyecto, el diseño de los programas de entrenamiento para prevenir lesiones en deportistas no senior.

En estos momentos, ya está diseñando una aplicación, que posteriormente será libre, para aplicar esos programas “lo que puede ser una herramienta de ayuda para los preparadores físicos", ha señalado.

La idea es que por ejemplo un equipo de fútbol en un país con pocos recursos, que no tiene dinero para contratar a un profesional del deporte, en un futuro pueda tener herramienta con la que podrá ir aplicando, monitorizando y cuantificando los ejercicios de los jugadores.



Estos cinco profesores ordinarios (Daniel Castillo Alvira, Sergio Calonge Pascual, José María Izquierdo Velasco, José Losa Reyna y Jonathan Andrés Ospina Betancurt y Miguel Ramírez Jiménez) ya habían trabajado previamente en otras universidades