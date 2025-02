El barrio de Los Royales se moviliza contra posible ubicación de ferias en San Juan

Jueves, 13 Febrero 2025 15:50

El barrio de Los Royales se ha movilizado contra la posible ubicación de las ferias en las fiestas de San Juan 2025.

Los vecinos han promovido una petición en la plataforma Change.org en la que reclaman apoyos para rechazar la ubicación de las ferias en la zona y también han cuestionado este jueves, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Soria, al alcalde de la ciudad, sobre esta posibilidad y le han advertido de la posibilidad de iniciar acciones legales si finalmente se consuma la instalación.

NO A LAS FERIAS EN EL BARRIO DE LOS ROYALES. QUEREMOS DESCANSAR!! https://chng.it/N5sMy2BrSh

La hija de unos vecinos del número 9 de la calle Elio Antonio de Nebrija, en el barrio de Los Royales ha tomado la palabra en el pleno del Ayuntamiento de Soria para expresar su firme oposición en la instalación del recinto ferial de las fiestas de San Juan 2025, en la calle Duque de Ahumada, por las molestias que supondría para los vecinos.

En este sentido ha recordado que el Ayuntamiento de Soria aseguró, como así publicaron los medios de comunicación, que el recinto ferial se ubicaría en la barriada de Yagüe, cerca del supermercado Leclerc, “pero hemos sido informados, sin consulta previa a los afectados, que existe la posibilidad de instalarlo en las inmediaciones de nuestras viviendas”,

“La instalación de un recinto ferial a menos de 50 metros de las viviendas generaría muchos problemas: ruido excesivo durante largas horas del día y la noche, afectando al descanso y la calidad de vida de los vecinos, especialmente trabajadores, menores, personas vulnerables así como animales domésticos que residen en la zona”, ha denunciado.

Además ha resaltado que la posible ubicación en la calle Duque de Ahumada incumpliría la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, vulnerando los niveles máximos permitidos en las zonas residenciales.

Contaminación lumínica, aumento de consumo de alcohol y botellones, suciedad, vandalismo, dificultad de aparcamiento, deficiencias en la limpieza y acumulación de residuos, malos olores y plagas son otros de los problemas que se podrían generar en la zona, según ha enumerado la vecina.

Por todo ello ha reclamado que el recinto ferial se ubique en una zona más adecuada, como la inicialmente anunciada en el polígono de la Barriada, y en cualquier caso, realizar una consulta vecinal antes de tomar decisiones.

“Ante la inacción e insuficiencia de medidas anunciadas, la comunidad de vecinos se verá en la necesidad de emprender las acciones legales correspondientes”, ha advertido.

La vecina ha apuntado que la resolución de este problema le corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Soria, por ser de su competencia.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha contestado pidiendo un mayor ejercicio de empatía entre los barrios, porque los vecinos de la Barriada, de ubicarse las ferias, también podrían sufrir las molestias propias de esta instalación recreativa durante las fiestas de San Juan y días posteriores.

“Hay que entender que decisiones de estas características, que pueden generar molestias, pero son beneficiosas para otras muchas cosas, y se tienen que plantear. O tomar la decisión de no hacer ferias, que también es una cuestión que está encima de la mesa”, ha apuntado.

Martínez ha recordado que ya se tuvo este debate hace unos años.

“Lo que me sorprende es la celeridad con la que este movimiento ha surgido para ya venir amenazando con denuncias cuando es una cuestión que esta misma mañana estamos manteniendo reuniones con los propios feriantes, la Policía Local, para habilitar espacios que por sus dimensiones pudieran ser subceptibles de albergar las ferias”, ha apuntado

El alcalde de Soria ha señalado que la fecha límite para decidir la ubicación final es el 31 de marzo, fecha en la que se cumple el plazo del convenio suscrito con los feriantes.

“Hacer política sembrando cizaña no es lo mejor. Llama la atención como se da por hecho determinadas cosas que de la realidad dista mucho. No hay emplazamiento definitivo, no hay decisión tomada. Cuando se tome o no esta decisión, se intentará buscar con el máximo de los consensos para minimizar el impacto que pudiera tener de negativo y se ponga encima de la mesa la repercusión positiva que tiene”, ha reiterado.

Martínez ha pedido no empezar a prender fuegos innecesarios cuando la sociedad ya está suficientemente crispada.

“Cuando se estudien los emplazamientos, nos reuniremos con los representantes vecinales de las zonas en las que pudiera afectarlo. Como se ha hecho siempre”, ha emplazado.

En el pleno municipal, se ha pedido además que se cuelgue en el portal de transparencia los convenios suscritos con la asociación Amigos de la Saca, más información sobre el proyecto en el barrio de Fuente del Rey que supondrá, sin alternativas, la eliminación de medio centenar de plazas públicas de aparcamiento y una solución para las inundaciones que sufre un local de la calle Vicente Tutor.