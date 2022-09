"Deep Soria", premio en festival de Cádiz

Domingo, 04 Septiembre 2022 08:18

El cortometraje Deep Soria ha triunfado en el IX Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week, en Cádiz. Esta historia, llena de ironía y humor, ha ganado el Premio a la Mejor Comedia en el certamen gaditano.

Ha sido reconocido por un jurado profesional formado por la montadora Berta Frías; el guionista y director Ciro Altabás y el dibujante de cómics para Marvel, Javier Garrón.

El Castillo de Santa Catalina ha acogido la proyección de Deep Soria durante la sesión del viernes y se han podido escuchar numerosas carcajadas entre el público asistente.

Su director y guionista, Pedro Estepa, ha manifestado sentirse feliz porque "nuestra historia sea reconocida en tierra de humor y arte como es Cádiz. Es curioso porque cuando escribí Deep Soria no fui consciente de que era una comedia como tal, sino una crítica o denuncia social sobre una realidad concreta. Cuando estrenamos en pantalla grande, en el primer festival, me sorprendieron las numerosas risas de los espectadores. Y pensé: pues resulta que es una comedia… Pero, con este Premio a la Mejor Comedia, ya no cabe ninguna duda". (Risas).

Estepa se lo ha agradecido enormemente al Festival Shorty Week -que ha pasado a ser uno de sus favoritos, sin duda-, al jurado por apostar por esta loca historia y "a los gaditanos que disfrutaron viéndola”.

Deep Soria está producido por Elena Ferrándiz Sanz y protagonizado por reconocidos periodistas: Sonsoles Ónega, Glòria Serra, Quique Peinado, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado; y por el youtuber JPelirrojo.

La letra del tema musical utilizado en el cortometraje está escrita por el afamado cantante C. Tangana e interpretado por Curricé junto al grupo CoolKillers.

Deep Soria es un falso documental que demuestra que algo está ocurriendo en Soria. Varias noticias sobre esta provincia están llegando a todas partes compartidas a través de WhatsApp y de las redes sociales. Periodistas y youtubers informan sobre curiosos sucesos pero hay uno que puede cambiar la realidad de nuestro país. Ahora, la Zona 0 está en Soria.

El cortometraje, que alerta sobre determinados problemas reales y genera una reflexión acerca de los mismos, cuenta con importantes colaboraciones. El Ente Público Radio Televisión Española, el periódico 20minutos y el canal de televisión Telemadrid han sido claves para su realización.

El cortometraje se hace eco de las reivindicaciones de la España vaciada y utiliza la ironía y el humor para denunciar la situación crítica de la provincia de Soria.

El director de Deep Soria, Pedro Estepa, con ascendencia soriana, ha explicado que “me temo que no existe una solución fácil y que gran parte de este problema se resolvería con voluntad política. Si todavía no se ha atajado es porque realmente no interesa en el ámbito nacional. He de decir que, desde hace unos meses, hay movimiento y se están implementando políticas que ojalá den sus frutos. Debemos remar todos juntos en la misma dirección”.

Muchas noticias

“Esta historia pone en cuestión la cantidad de noticias que nos llegan a través de diferentes canales. Ser conscientes de ello es un primer paso, pero tenemos que ir más allá. Vivimos tiempos donde parece que todo vale y hay poderosos grupos políticos, económicos y de comunicación con evidentes intereses en tergiversar la realidad”, ha recalcado.

El Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week ha recibido cerca de 400 cortometrajes llegados de todas partes del mundo.

De ellos, se han seleccionado 43 trabajos para sus secciones competitivas. 22 cortometrajes han conformado la Sección oficial, en la que se encontraba Deep Soria.

Deep Soria ha obtenido numerosas selecciones y premios nacionales e internacionales.

Su estreno fue en la Sección Oficial de la trigésima cuarta edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME); ha ganado el Premio del Público en el 30º Festival de Cine de Madrid; ha recibido la Mención de Honor en el festival Bangalore Shorts Film Festival de La India y el premio a Mejor Cortometraje de Castilla y León en el Festival Internacional Corterafest; ha sido elegido para la Sección Oficial y Nominado a Mejor Director en el Festival de Cine Independiente de Madrid (MADRIFF); ha obtenido dos nominaciones, a Mejor Producción y a Mejor Montaje, en el Festival de Cine de Ibiza (Ibicine) y ha sido seleccionado para competir en las Secciones Oficiales del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, del Cerdanya Film Festival, del Festival Internacional de Curtas de Comedia RIR, del Festival de Cortometrajes K-lidoscopi, de la 44.ª Semana de

Cine de Lugo, del Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora, en el Certamen Audiovisual de Cabra, en la Muestra de Cortometrajes Vila de Noia, en la Muestra de Cortos Asociación de Cine Bardem, en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, en los Premios Pávez, en el Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes, en el Festival Internacional de Cortos Radio City, en el Festival Corto Ciudad Real, en la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, en el Festival de Cortometrajes Ponme un corto y en SGAE en Corto.