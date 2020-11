Declaración por la regeneración de España

Jueves, 26 Noviembre 2020 13:15

Amalio de Marichalar ha presentado esta mañana en el Casino Amistad Numancia de Soria una declaración en la que la sociedad civil insta al Gobierno a la regeneración de España y la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia.



La declaración, también impulsada por Antonio Bascones, Ignacio Buqueras, Emilio de Diego y un "pequeño grupo" de personas de la sociedad civil y a la que se pueden adherir todos los ciudadanos españoles que lo deseen, defiende mantener la reconciliación y tantos años de éxito cumpliendo la Constitución y protegiendo el Estado de Derecho, la división de poderes, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia.

Marichalar ha subrayado en la presentación de la declaración la importancia trascendental de todos estos valores, "en estos trágicos momentos que vivimos", con miles y miles de muertos por la pandemia y ha pedido al Gobierno que respete "escrupulosamente" todo lo anterior.

En este sentido ha reclamado que reponga las vejaciones al Rey, que es la cabeza del Estado, y ha llamado a la cordura para no pretender un cambio de régimen desde parte del Gobierno y de los socios de legislatura, "tal y como declaran todos los días y siendo todo ello, además, una imagen desoladora y muy vergonzosa a nivel europeo y a nivel mundial".

Asimismo, ha llamado desde la sociedad civil a la regeneración en España a todos los niveles y la necesidad de un pacto del Gobierno con los partidos que respetan la Constitución y el Estado de Derecho, "no con quien desprecia todo ello".

También, la declaración pide que algunas instituciones a nivel autonómico respeten escrupulosamente el espíritu y la letra de la Constitución y no insulten ni vilipendien al Rey, que es el Jefe del Estado, y como no se haría jamás en ninguna democracia europea y occidental.

Marichalar ha llamado a la sensatez en estos momentos que España necesita de la unión de esfuerzos entre los que creen en España, no solo para la situación sanitaria sino para salvar los graves problemas sociales, laborales, económicos y empresariales que hay que afrontar con modélico ejemplo de cara a la ayuda europea, llamando al conjunto de partidos constitucionalistas para que unan sus objetivos en todo ello.

A su vez, ha pedido que se respeten a las víctimas del terrorismo y a sus familias todos los días, como pilar fundamental de la democracia y se respeten a las víctimas de la pandemia y se pueda saber todo lo ocurrido.

Marichalar ha pedido un diálogo entre los partidos constitucionalistas para recuperar el pulso democrático respetando escrupulosamente todos los puntos de la declaración.