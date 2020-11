Recreación de cementerio medieval en Monte de las Ánimas

Viernes, 27 Noviembre 2020 08:47

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado la recreación, con una serie de prescripciones, de un cementerio medieval en el Monte de las Ánimas.

Con una serie de prescripciones, la citada comisión ha autorizado ayer la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Soria para la instalación, en el monte de Peñaranda (parte inferior del Monte de las Ánimas, en una parcela que linda con las edificaciones, propiedad del Ayuntamiento) de una recreación de cementerio que según la Comisión debe denominarse como ‘medieval”.

Los carteles indicativos recogerán el texto “Recreación de cementerio medieval”.

El proyecto comprende un área de 64 metros cuadrados, en la que se instalarán 10 estelas funerarias discoidales ancladas al suelo con varillas de acero, con un vallado perimetral rústico y señalización informativa (tanto en este espacio como una señal direccional en la carretera).

Las estelas, de nueva creación, recrearán diferentes motivos tomados de estelas originales documentadas en la ciudad de Soria.

Además se aprovecha una cruz resarcelada de mármol disponible en el almacén municipal para recrear una tumba más elegante, la de Alonso y Beatriz. Se reubicará también en este lugar la estatua ‘El Ánima’.

La Comisión ha determinado que debe constar que las piezas no son originales y recomienda, a fin de no generar equivocación, que la reproducción de las estelas no se ejecute en piedra, sino en otro tipo de material como resina o material plástico.

Ademàs la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado la instalación temporal de la recreación de la ‘Casa de Papá Noel’ en la Ruinas de la iglesia de San Nicolás de Soria, promovida por el Ayuntamiento de Soria.

Para su uso como actividad navideña, está prevista la colocación, de carácter provisional, de una instalación de madera de 6x3 metros, ubicada en el interior del espacio de las Ruinas de San Nicolás.

Nueva señalética en el Monte Valonsadero y traslado de un sarcófago de Pedrajas

Se ha autorizado la renovación de los carteles informativos de las pinturas rupestres del Monte Valonsadero, dado su mal estado de conservación, así como la realización de un nuevo atril idéntico a los existentes.

El Monte Valonsadero de Soria tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, siendo declarado en la categoría de genérica de Arte Rupestre, el 25 de junio de 1985.

También, a propuesta del Ayuntamiento de Soria, se ha autorizado el traslado del sarcófago embutido en los restos de la antigua fragua de la localidad de Pedrajas.

Se proyecta intervenir sobre los restos de la antigua fragua de Pedrajas, de la que en la actualidad sólo existe parte de los muros de mampostería que conformaban las fachadas. Embutido en uno de ellos se encuentra un sarcófago monolítico que servía de pila para el agua.

Esta pieza tiene Protección Integral según el Catálogo Arqueológico del PGOU de Soria, indicando la ficha correspondiente que, dada su situación, se cree imprescindible extraerla para depositarla en el Museo Numantino, evitando así su destrucción o robo.

La Comisión ha indicado que se contactará con antelación con el Museo Numantino a fin de dar un número de inventario y siglado a la pieza y que se acordarán con este las medidas necesarias para asegurar el correcto desmontaje y embalaje de la pieza, así como las condiciones del traslado de la misma.