De Gregorio responsabiliza a Ayuntamiento de cierre de intermodal

Jueves, 17 Noviembre 2022 09:14

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha responsabilizado al Ayuntamiento de Soria de la no ejecución de la estación intermodal, un proyecto anunciado hace dos décadas y que ha entrado en vía muerta.

De Gregorio ha replicado a las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, que aseguró en la presentación del "plan B" de la estación ferroviaria de ·El Cañuelo, que la Junta se había desmarcado del proyecto de la estación intermodal para no perder fondos europeos en la remodelación de la estación de autobuses.

En este sentido ha recordado que la Junta inició hace años reuniones con el Gobierno y el Ayuntamiento de Soria, para analizar los planteamientos, las necesidades y las disponibilidades para plasmar el convenio a tres partes.

"Es cierto que se han tenido reuniones pero el alcalde de Soria tiene un poquito de Alzheimer, porque realmente nosotros se ha hablado siempre de la intermodal y seguir trabajando, pero no hay habido ningún avance en ninguna de las reuniones, que es la disponibilidad por parte de Adif y del Ayuntamiento en sus negociaciones", ha declarado.

De Gregorio ha señalado que la Junta tuvo que optar finalmente, en vista de que las negociaciones estaban encalladas, por modernizar la estación de autobuses y se le comunicó al Ayuntamiento.

"Al alcalde no le vamos a permitir desde la Junta que diga lo que no es cierto. No ha sido por la culpa de la Junta sino porque en las negociaciones no se han llevado las actuaciones correspondientes por parte del Ayuntamiento y el ADIF", ha reiterado.

De Gregorio ha lamentado que durante cuatro años no se haya avanzado en las negociaciones para materializar la estación intermodal.

La delegada territorial de la Junta en Soria ha asegurado que el Ayuntamiento y Adif no tienen que engañar a los sorianos con la remodelación de la estación ferroviaria, por los plazos largos que han anunciado -14 meses para proyecto-, porque la Junta ha realizado la licitación del proyecto de estación de atobuses en muchos menos meses.