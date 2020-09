Condenan a devolver dinero por bonos subordinados

Martes, 29 Septiembre 2020 13:24

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado en una sentencia la condena al Banco Santander por engañar a una clienta con la venta de bonos subordinados y ha obligado a la entidad a restituirla el dinero invertido.



Según la sentencia facilitada este martes por el gabinete de comunicación del TSJCyL, con sede en Burgos, "es evidente que no concurre buena fe en la actuación de la entidad bancaria".

La sentencia explica que antes del vencimiento del contrato, y con el conocimiento que la cliente iba a perder la totalidad de la inversión realizada (20.000 euros), y ante la eventualidad de una más que segura reclamación judicial, la entidad bancaria hizo firmar al cliente un depósito a plazo fijo.

En este depósito la clienta invertía 93.000 euros, obteniendo una rentabilidad superior a la normal en el mercado, 3 por ciento durante dos años, pero eso sí, exigiendo la entidad bancaria a cambio la renuncia a cualquier acción contra ella, por resultas de los bonos 2009 y 2012, cuya inversión en su totalidad había perdido la clienta.

Los magistrados han estimado en la sentencia que "con esta maniobra la entidad bancaria pretendía obtener una notable ventaja económica, y, al mismo tiempo, perpetuar la pérdida patrimonial de su cliente, con el que había mantenido una especial relación de confianza".

La sentencia, que confirma la dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Soria, concluye que "no puede aceptarse que la interpretación de la cláusula de renuncia a posible ejercicio de acciones judiciales, al ser contraria a la buena fe, sirva para excluir la posibilidad de estimar las pretensiones de la parte actora".

La Audiencia provincial de Soria señala que dicha cláusula, al ser contraria a la buena fe, no puede servir de fundamento para la absolución de la demandada.