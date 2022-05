Cesefor presenta en Suiza un trabajo sobre conectores

Viernes, 27 Mayo 2022 14:22

La Conferencia Internacional sobre Puentes de Madera, celebrada la pasada semana en Biel (Suiza), ha sido el escenario en el que Cesefor ha presentado uno de los últimos trabajos del Grupo de Investigación en Estructuras de Madera del Área de Industria y Construcción con Madera.

Concretamente, el trabajo titulado ‘Rendimiento estructural de una pasarela peatonal con tablero de madera contralaminada (CLT) y hormigón conectados mediante tornillos y entalladuras’, de cuya autoría son responsables los ingenieros civiles Gonzalo Moltini y Gonzalo Cabrera y la Doctora ingeniera de Montes Vanesa Baño.

Cabrera y Baño acudieron a Suiza a participar en la conferencia en la que se exponía el trabajo, que se ha desarrollado en el marco de dos proyectos de investigación en los que participa el Grupo: el proyecto Interreg-Sudoe-Eguralt (financiado con fondos FEDER), y un proyecto regional financiado por el ICE-Junta de Castilla y León a través de la empresa de construcción industrializada en madera Medgón.

El aspecto innovador del trabajo presentado era estudiar la luz máxima en función del espesor que se podía salvar con este tipo de compuesto CLT-hormigón en el diseño de un puente peatonal, así como estudiar la influencia del tipo de conector (tornillos y entalles) en el rendimiento estructural.

Para abordar la nueva propuesta, se determinaron los valores experimentales de resistencia a cortante y de módulo de deslizamiento en cada uno de los tipos de conexión CLT-hormigón. Los resultados mostraron que con las conexiones mecanizadas se conseguían mayores valores de estas propiedades con respecto a las conexiones con tornillos. El rendimiento estructural del compuesto como tablero de puentes peatonales fue comparado con el de su uso como forjado en edificios residenciales.

Investigar para actualizar la normativa

Como es sabido, hay una tendencia mundial en incremento a uso de madera en construcción, así como al uso de paneles de madera contralaminada como forjados o paredes en edificación. En cuanto a los compuestos madera-hormigón (TCC, Timber-Concrete-Composites), la primera patente data del año 1922, pensada inicialmente para su uso en rehabilitación de edificios en un sistema que combinaba vigas de madera aserrada conectadas a una capa de compresión de hormigón.

La versión actual del código europeo de diseño de estructuras de madera, Eurocódigo 5, no incluye en sus contenidos la metodología de cálculo estructural de los paneles CLT ni de los TCC. Sin embargo, ambos productos serán incluidos en la nueva versión del Eurocódigo 5, actualmente en fase de borrador en el Comité Europeo de Normalización (CEN TC250).

La novedad que aporta el trabajo presentado por los investigadores de Cesefor se centró, por lo tanto, en los compuestos CLT-hormigón, que aún no serán abordados como tal en esta nueva versión del Eurocódigo, pero que ya están siendo objeto de investigación por parte de diferentes autores a nivel internacional.

Desde el punto de vista estructural, las principales ventajas del CLT-hormigón están asociadas con la necesidad de mejorar los criterios de estado límite de servicio (flecha y vibración) de los paneles CLT utilizados como forjados o tableros de puentes, y la necesidad de mejorar los criterios de sostenibilidad del hormigón como material de construcción.

Otras presentaciones en próximos eventos internacionales

Los mismos integrantes del Grupo de Investigación en Estructuras de Madera de Cesefor han levado a cabo otro trabajo que será presentado por Gonzalo Moltini a la comunidad científica y técnica en Quebec-Canadá a finales de mayo, en el marco del 22 Simposio Internacional de Ensayos No Destructivos y Evaluación de la Madera.

Se trata de de la investigación titulada Prediction of the tensile modulus of elasticity from longitudinal and transverse natural frequencies in hardwood species.

Esta investigación aparece como respuesta al auge de la construcción con madera, en un momento en el que la creciente demanda de productos estructurales de madera, evidencia la necesidad de conocer las propiedades mecánicas de nuevas especies, principalmente de especies frondosas que durante los últimos tiempos no han sido muy utilizadas con fines estructurales.

Dado que las propiedades mecánicas obtenidas mediante ensayos de tracción en algunas especies de frondosas de alta densidad pueden verse beneficiadas con respecto al tradicional método de deducción de las propiedades mediante ensayos a flexión, el objetivo del trabajo es el de evaluar las propiedades de rigidez de tres especies de frondosas con diferentes densidades (Eucalyptus globulus -eucalipto- de densidad alta, Fagus sylvatica -haya- de densidad media, y Populus x euramericana - chopo- de densidad baja) a partir de ensayos no destructivos de medición de la frecuencia longitudinal y transversal y de ensayos mecánicos en tracción en comparación con una conífera más conocida (pino silvestre).