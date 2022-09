Cerro de los Moros: los cuentos del Ayuntamiento (II)

Martes, 27 Septiembre 2022 07:42

Regino Paramo publica el segundo capítulo del serial sobre el Cerro de los Moros, en el que replica a tres mentiras del Ayuntamiento de Soria.

TRIBUNA / CERRO DE LOS MOROS. LA INACABADA HISTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA, EN CINCO CAPÍTULOS Y UNA CODA FINAL. (2)

CAPÍTULO II. DONDE SE RECUERDAN LOS CUENTOS DEL GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN

MENTIRA Nº 1. LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO.

“Tenemos que respetar los derechos urbanísticos consolidados de los propietarios de los terrenos”.

A fecha de hoy los propietarios de los terrenos sólo gozan de unas expectativas de derechos urbanísticos. Expectativas que se transformarían en reales derechos indemnizables cuando cumplieran con las obligaciones que la Ley les impone para el desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico, hasta llegar a materializar el proceso físico de urbanización. Y la realidad es que no han hecho absolutamente nada que les faculte para llegar a esa situación de iniciar la urbanización de los terrenos. Como acertado resumen, ya se ha escrito: ni un metro cuadrado.

Si el Ayuntamiento hubiera denegado la aprobación inicial del proyecto (para lo que disponía de más que sobradas razones técnicas y jurídicas) y hubiera tramitado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el Cerro de los Moros (como propuso el ingeniero Ricardo Mínguez) sobraría cualquier discusión. Pero aún se está a tiempo.

Y si tan seguros están de la existencia de esos derechos, ¿por qué no exponen la justificación que avale sus proclamas? ¿Por qué mintieron diciendo, de pasada, que ya habían encargado un informe jurídico externo sobre este punto y el siguiente?

MENTIRA Nº 2. LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A LOS PROPIETARIOS DEL SUELO.

“Si no se aprobara la propuesta de la propiedad, el Ayuntamiento tendría que cargar con indemnizaciones a los propietarios del suelo de hasta 44 millones de euros”.

Falso de toda falsedad. Nunca han explicado el porqué de esa cifra tan repetida en sus alarmantes declaraciones. Cabe suponer que quisieran indicar el precio pagado por la adquisición de los terrenos (¿en qué transmisión? ¿en la primera, que materializó el pelotazo de los Ridruejo y su cohorte del Partido Popular?, ¿en la segunda, en la tercera?), lo que constituye una barbaridad jurídica que atenta contra el más elemental sentido común, y, por supuesto, contra la vigente legislación y jurisprudencia del Tribunal Supremo: si se denegara la aprobación del proyecto, la propiedad de los terrenos seguiría inalterable; el precio de adquisición es el sustento de esa propiedad, pero nada más. Ni siquiera en el caso de recalificación del suelo en condiciones que generaran el derecho a indemnización el precio de compra tendría ninguna influencia en el cálculo de su importe.

Para que existiera responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (obligación de indemnizar), éste tendría que recalificar el uso de los suelos afectados antes de que vencieran los plazos establecidos para que los propietarios del suelo cumplieran con sus obligaciones y ejercieran sus derechos a iniciar y concluir el proceso de urbanización, lo que no ha ocurrido por la inacción absoluta de la propiedad en esos plazos. Como bien se ha escrito, ni un euro.

Y una vez abandonado el coco de los 44 millones por su probada ridiculez, nos vino el Alcalde con el cuento de la reclamación de 2,8 millones por los antiguos propietarios de los terrenos, lo que no tiene ninguna relación con la propuesta de la actual propiedad. Se trata de una absurda reclamación de los desvergonzados firmantes del Convenio de 2004 que, además de haber jugado sucio evitando la cesión al Ayuntamiento de los terrenos comprometidos, parecen ignorar que ya se aprobó el nuevo PGOU. En cualquier caso, se trata de un asunto ajeno a la actual propuesta del promotor Méndez Pozo. Para este litigio el Ayuntamiento sí encargó un informe jurídico externo; no lo hizo para los temidos 44 millones porque ya sabía que era un auténtico “bulo”. ¿Nos toma por idiotas? A mí, desde luego, no me representa.

MENTIRA Nº 3. EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

“Nuestro compromiso con la participación ciudadana en los asuntos importantes para la ciudad es total”.

La participación ciudadana en los temas de planificación de la ordenación urbanística del territorio no es facultativa del gobierno municipal, es un imperativo legal. En Soria se canaliza –teóricamente, claro- a través del Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio Ambiente, que por su sólo enunciado está reclamando el análisis de este tema. Conviene recordar que el papel del Consejo es solamente de estudio, debate y asesoramiento.

Tras abrumadores requerimientos públicos, se celebró una reunión del Consejo el 30 de junio de 2021; en el mismo la propiedad expuso las líneas generales del contenido de la propuesta que presentaría al Ayuntamiento, sin aportar ninguna documentación técnica, lo que excluía cualquier análisis serio de la propuesta; claro está que se reclamó por los integrantes del Consejo la entrega de la documentación completa, una vez se presentara, para su estudio y posterior análisis en nueva convocatoria. La propuesta definitiva se presentó el 3 de septiembre de 2021, y ni se ha enviado la documentación a todos los participantes en el Consejo ni éste se ha vuelto a convocar. Es decir: nula participación ciudadana. Se equivoca el Alcalde si piensa que el Consejo de Urbanismo sólo debe convocarlo para informar de sus decisiones. Es más, no entra en sus razonables funciones reglamentarias recibir información de las decisiones ya adoptadas; es un órgano de debate y asesoramiento, de participación ciudadana, a ver si se entera. Sus miembros merecen un mínimo respeto intelectual.

Fdo: Regino Páramo (Continuará)