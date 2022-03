CC.OO. reivindica casa-museo a Marcelino Camacho

Jueves, 17 Marzo 2022 12:42

El secretario general de Comisiones Obreras en Soria, Javier Moreno, ha reclamado este jueves que se dedique una casa-museo al sindicalista Marcelino Camacho, nacido en La Rasa, por su aportación decisiva al movimiento obrero en el siglo XX y ser "una deuda histórica" que tiene la provincia.

"Creo que esta provincia, Soria y los sorianos, sobre todo las instituciones, tienen una deuda histórica con lo que representa la figura de Marcelino, como defensor de los derechos y libertades. Volvemos a reivindicar que esta deuda histórica tiene que verse reflejada en un museo", ha reclamado Moreno en rueda de prensa, en la presentación de las actividades programadas por el sindicato para presentar el libro "Apuntes sobre el movimiento obrero" y la inauguración de una cerámica conmemorativa en su casa natal de La Rasa.

Moreno ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que las instituciones sorianas no han recogido el guante cuando ya se reivindicó la construcción de esta casa museo hace unos años, en la presentación de la segunda edición del libro "Confieso que he luchado".

"Hemos visto que ninguna institución ha cogido el guante, ni en El Burgo de Osma ni en Soria capital. Volvemos a la carga con el tema. No acabamos de entender cómo una persona tan transcendente no tenga esa casa museo, donde se pueda ver no sólo su figura sino la historia del movimiento obrero ", ha resaltado.

Moreno, que ha lamentado que en El Burgo de Osma, municipio del que depende La Rasa, no tenga nada que recuerde su figura, ha asegurado que la familia de Camacho, que ha conservado muchos de los documentos y la vestimenta del líder sindical -incluidos los famosos jerseys conocidos como "marcelinos"-, estaría dispuesta a donarla muchas cosas.

El secretario general de Comisiones Obreras en Soria, Javier Moreno, ha señalado que Camacho es una de las figuras más destacadas del siglo XX en España.

Comisiones Obreras presentará este viernes en Soria, con la presencia de Marcel Camacho, uno de los hijos de Marcelino, y la del secretario general de CC.OO. en Castilla y León, Vicente Andrés, "Apuntes sobre el movimiento obrero", es primero de los 18 cuadernos que escribiera Camacho en la cárcel de Carabanchel para los seminarios de estudio que se realizaban entre los presos en diferentes materias.

Las 508 páginas del libro recoge la historia del movimiento obrero en España, con citas y datos y una gran diversidad de fuentes utilizadas, que van conformando una perspectiva y unas conclusiones propias determinadas por el sindicalista soriano.

Además, el próximo sábado, en la Rasa, se inaugurará una cerámica conmemorativa "Casa Natal Marcelino Camacho" a la que asistirán entre otros Unai Sordo, por CCOO, Hernar Moreno por IU y Ricar Juan, del PCE.

El procurador de Izquierda Unida de Castilla y León-Equo, José Sarrión, en octubre de 2015, en un homenaje realizado por el ateneo cultural "Jesús Pereda", de CC.OO., PCE, e IU, se comprometió a reclamar en el Parlamento regional que las instituciones faciliten en Soria una casa-museo para recuperar la figura y el legado del ex-líder sindical-

Camacho fue homenajeado en noviembre de 2008 por el Ateneo cultural Mónico Vicente, que le entregó la primera edición del premio del mismo nombre y le dedicó una placa conmemorativa en la casa de La Rasa (El Burgo) donde el dirigente sindical nació.

Camacho aseguró entonces que lo que está en crisis actualmente es el sistema general del capitalismo, y "es lo que hay que modificar"