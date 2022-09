Apertura de dos módulos de cárcel, "más pronto que tarde"

Viernes, 23 Septiembre 2022 14:23

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha vuelto a manifestar este viernes que la apertura de dos nuevos módulos residenciales del centro penitenciario de Soria se realizará "cuando se pueda", aunque "más pronto que tarde".

Barcones ha destacado en los actos de celebración del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, que uno de los “mejores vehículos para conseguir la reinserción social es el trabajo” y que “el 60 por ciento de los internos del Centro Penitenciario de Soria realizan algún trabajo bien en los talleres productivos o bien en destinos como la cocina, mantenimiento, lavandería, reparto o limpieza”.

Con respecto al nuevo centro penitenciario de Soria, la delegada ha señalado que se mantiene la previsión de la apertura de dos nuevos módulos residenciales “en cuanto se pueda” pero “sigue condicionada a la incorporación a la plantilla de nuevos funcionarios”.

Actualmente hay abiertos dos módulos en funcionamiento, el 7 y el 8, más Enfermería e Ingresos.

Barcones ha recordado que hace cuatro años, cuando llegó en su primera etapa en la Delegación del Gobierno de Castilla y León abrió el expediente del nuevo centro penitenciario de Soria, incluido en el PAES en 2005 como uno de los proyectos para dinamizar Soria, se lo encontró "vacío", al faltar por ejecutar el colector, expropiaciones y mobiliario así como una denegación de Función Pública de la relación de puestos de trabajo.

"No ha sido un camino fácil, ha sido más bien un camino de espinas y hemos conseguido llegar hasta aquí, con mucho compromiso, reuniones, horas de trabajo y entender Instituciones Penitenciarias lo muy importante que era para Soria la apertura de este nuevo centro. Y lo hemos conseguido. Igual que conseguimos que el centro penitenciario de abriera, conseguiremos que se abran más módulos, porque la vocación de este centro penitenciario no es que tengamos dos módulos abiertos, sino poco a poco ir completando esas fases", ha señalado.

Por ello, Barcones ha reiterado que trabajan cada día para "más pronto que tarde" poder abrir dos nuevos módulos, para lo que habrá que culminar un proceso "complejo", con la dotación de funcionarios públicos y la llegada posterior de más reclusos.

"El número que se requiere es importante. La oferta de empleo público para instituciones penitenciarias cuenta con 2.300 plazas, con dos procesos abiertos. El proceso en Soria no puede ser parcial. No se pueden abrir estos dos nuevos módulos sin un número importante de empleados públicos y no van a entrar más internos mientras no estén estos empleados públicos. Con lo cual hay que hacerlo en un único movimiento; esto no puede ser un goteo que van llegando empleados públicos", ha avanzado.

Barcones ha resaltado que para Instituciones Penitenciarias es una prioridad abrir dos nuevos módulos del centro penitenciario de Soria.

Internos trabajadores

De los 180 internos (166 penados y 14 preventivos) que hay hoy en día en este establecimiento, trabajan en los talleres productivos 71, mientras que otros 36 lo hacen en destinos para realizar servicios del propio centro. En total, 107.

Barcones ha puesto el acento en el hecho de que, a corto plazo, se van a ampliar los talleres productivos y el número de internos-trabajadores. También aumentarán los destinos auxiliares remunerados.

Además, se van a realizar cursos de conductores de carretillas elevadoras y de manejo de apiladores y traspaletas.

La delegada del Gobierno ha destacado también como “camino hacia la reinserción” que, además, 30 internos, el 17 por ciento, cursarán estudios de algún tipo. La mayor parte, 20, estarán matriculados en Enseñanzas Iniciales I y II, Alfabetización, Consolidación o Educación Secundaria Obligatoria gracias a las clases que imparten profesores del Centro de Adultos Celtiberia. Hay cinco posibles matriculados en Bachillerato, gracias a la colaboración del IES Antonio Machado, y otros cinco estarán matriculados en grados universitarios a través de la UNED.

Estas son las previsiones que hay, puesto que se están haciendo ahora las pruebas de nivel de Inicial y Secundaria. En Bachillerato, las cinco indicadas son las matriculas en tramitación. Y los exámenes de septiembre de la UNED se hicieron los días 13, 14 y 15 de septiembre.

En materia educativa, se va a ofertar otros niveles y especialidades formativas, como certificados de profesionalidad o formación profesional de grado medio y superior.

Además, en el centro penitenciario se realizan programas de tratamiento para combatir la adicción a las drogas. Se ha puesto en marcha el Grupo de Atención al Drogodependiente en colaboración con Cruz Roja. Asisten 38 internos.

El director de este centro penitenciario, Narciso Pérez, ha destacado también que se ha implantado un sistema novedoso para la adjudicación de destinos, tanto en talleres productivos como en otros destinos, de manera que se estudia individualizadamente la idoneidad de los internos para la bolsa de trabajo.

Además, se están catalogando los libros de la Biblioteca del módulo sociocultural.

Y en cuanto a las previsiones a corto plazo, Pérez ha indicado que se va a poner en marcha el programa dirigido a personas condenadas por delitos de violencia de género y se va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Soria para la realización de talleres formativos y actividades deportivas y culturales fuera del centro penitenciario.

En el módulo 7 se pondrá en marcha un taller ocupacional y se dispondrá de una sección abierta en el módulo de ingresos-salidas-tránsitos para los internos clasificados de tercer grado.

Se gestionan igualmente los trabajos en beneficio de la comunidad como penas y medidas alternativas. Hay 46 personas realizando estos trabajos en 14 entidades diferentes de la provincia (9 ayuntamientos y 5 entidades de otro tipo). Otras 26 personas están realizando programas de tratamiento como medidas alternativas a la prisión.

Trabajadores

Para todo ello, el centro cuenta con 168 profesionales de los cuales 161 son funcionarios (incluidos 14 en prácticas) y 7 son personal laboral. En la plantilla hay 53 mujeres, el 32 por ciento del total.

Están pendientes de incorporación un monitor deportivo, lo que permitirá la apertura de las instalaciones deportivas del edificio sociocultural, un trabajador social, un educador social, tres cocineros y un maestro de taller.

¡En el transcurso del acto, la delegada del Gobierno ha entregado la medalla de bronce al mérito penitenciario a una enfermera del centro por el papel desempeñado durante la pandemia. También se han entregado menciones honoríficas a tres funcionarios por su profesionalidad e implicación en el desempeño de su puesto de trabajo.

Barcones ha agradecido a todos ellos la “dedicación en el ejercicio de un trabajo que tiene tintes especiales de entrega, de servicio a la sociedad, porque en un día para demostrar el orgullo de pertenecer a este cuerpo, no podemos pasar por alto que sois funcionarios públicos ejemplares”.

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Merced en el centro penitenciario se han realizado actividades puntuales como un mural en una de las paredes del centro con una interpretación de las pinturas rupestres de Valonsadero. Ha habido igualmente una representación teatral y un concierto. Se ha contado también con la visita de clubes deportivos de tenis de mesa y de baloncesto con los que los internos tuvieron la oportunidad de jugar y de asistir a exhibiciones. Se han celebrado asimismo diversos campeonatos deportivos entre internos.