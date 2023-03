Alonso (Cs) quiere ser la llave de futuro gobierno municipal

Martes, 14 Marzo 2023 17:32

El alcaldable de Ciudadanos, José Luis Alonso, ha deseado esta tarde que los resultados electorales de mayo les permita ser la llave de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Soria en la próxima legislatura.

Alonso ha considerado que hay posibilidad de romper la mayoría socialista de las últimas cuatro legislaturas, como se reflejó en el descontento en las elecciones regionales, en las que Soria ¡Ya! obtuvo más del 40 por ciento del escrutinio.

“Queremos ser receptores de ese cabreo que tiene mucha gente con los dos partidos que han estado gobernando en todas las instituciones. Los sorianos hemos sido maltratados durante todos los años de la democracia”, ha manifestado.

Alonso ha señalado que “todos” los cargos de Ciudadanos en ayuntamientos de la provincia han sido tentados para incorporarse al PP.

Alonso ha reconocido que se le caen las lágrimas cuando vienen los turistas y visitan el casco histórico, que está en un lamentable estado, y una ciudad “sucia” y “no visitable” y que necesita un urbanismo que fomente una cierta estética general

La presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, que ha presentado al alcaldable Alonso, ha asegurado que las fugas de militantes y cargos de su formación a otros partidos, lejos de perjudicarle para las próximas elecciones, les beneficiará, porque el bipartidismo ya ha generado un “hartazgo importante” y “vemos que nada cambia y nuestras vidas no mejoran tras 45 años”,

La presidenta de Ciudadanos en la región ha subrayado a los periodistas que la opción liberal tienen la obligación de consolidarla en el espectro político español, “porque ha prosperado en Europa y está demostrado que es lo que hace prosperar a un país”.

Además ha asegurado que las fugas también ocurren en el resto de formaciones políticas y en Ciudadanos también se incorpora gente.

“Llega mucha gente viendo lo injusto que se es con este proyecto, no entenderemos por qué, se le quiera ver muerto y enterrado, se le hagan autopsias constantemente. Lo que refleja es que lo estamos haciendo bien, que hay mucho miedo por parte del bipartidismo, y por parte de los extremos, que los liberales jamás consentiremos que lleguen a los gobiernos si de nosotros depende”, ha avanzado.

Villarroel ha asegurado que el miedo hace que la presión contra Ciudadanos será exagerado, mientras sigue incorporándose gente nueva para candidaturas, “aunque sea menos noticia”.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que su partido es más necesario que nunca, por ser el voto que habla “a la cara, con claridad, de las necesidades reales y la campaña será cercana, apegada a la realidad, dando solución a los problemas y siendo claros, porque el bipartidismo no se puede esperar que toquen temas tabús”.

“O propuestas que avergüenzan al bipartismo y ponen en relieve lo que pasa en este país, hablando de la reforma de las pensiones, donde sabemos que por desgracia, si seguimos así, el futuro de nuestros hijos no podrán recibir una pensión Todo son problemas estructurales que hay que cambiar y que el bipartidismo jamás será capaz de hablar de ellos porque condicionan las siguientes elecciones y pierden votos”, ha señalado.

En cuanto al anuncio de la baja del que ha sido portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio –que previsiblemente engrosará la candidatura del PP-, Villarroel ha manifestado a los periodistas que es un caso de personas, no de Ciudadanos, y al que ha solicitado el acta, como se comprometieron en el código ético que firmaron cuando fueron elegidos en representación del proyecto de Ciudadanos.

“El incumplimiento me da mucha lástima. Y no entiendo ni llegaré a comprender como se pueden defender los principios de Ciudadanos, que nada tiene que ver con los del bipartidismo, y a la semana siguiente pasan a representar otras siglas que han criticado. Es una decisión personal que espero que les pase su correspondiente factura, porque no me parece ni razonable ni ético”, ha argumentado.