Vox pide al Ayuntamiento de Soria que se oponga al reparto de MENAS

Miércoles, 10 Julio 2024 15:11

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento de Soria de este jueves solicitando a los grupos políticos su oposición al reparto de inmigrantes ilegales menores no acompañados por todas las comunidades autónomas.

La medida, promovida por el Gobierno de España y apoyada por el Partido Popular, pretende reformar el artículo 35 de la ley de extranjería estableciendo un mecanismo de reparto de estos menores entre otras regiones distintas a las de su entrada ilegal en España.

El texto de la moción insta al Ayuntamiento de Soria a mostrar su rechazo a esta medida por considerarla parte de una política migratoria “temeraria” de “puertas abiertas” que fomenta la entrada constante de personas de manera irregular.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Castillo, ha afirmado en un comunicado que “VOX siempre ha manifestado su claro posicionamiento en favor de una inmigración legal, ordenada y posible en número, pero el actual modelo migratorio, provocado por el gobierno de España, genera el efecto llamada y el incremento de la entrada irregular de personas”.

Para Castillo, el modelo migratorio del Gobierno de España es lo que está generando el “efecto llamada” y la saturación de entradas ilegales que sufre Canarias.

El edil ha señalado que la solicitud de reparto del acogimiento de estos inmigrantes “no obedece a un hecho puntual, sino a una situación continuada y creciente de entrada ilegal de personas, tanto menores como adultos, provocada por el modelo migratorio del gobierno actual”.

El portavoz de Vox ha alertado de que este flujo de personas en situación irregular acaba incrementando los actuales problemas de aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, “como ya estamos viendo en las calles de Soria”, ha afirmado.

El edil ha explicado que según datos de la Policía Nacional en torno al 75 por ciento de los detenidos en Soria en los primeros meses del año han sido ciudadanos extranjeros.

Control empadronamientos

De igual modo, desde VOX Soria abogan por una política de “luz y taquígrafos” y piden al equipo de gobierno municipal que permita a la Policía Local ejercer un control adecuado de posibles empadronamientos fraudulentos.

Ha comentado que muchos vecinos de Soria conocen la existencia de viviendas en las que “hay 15 o más personas residiendo y que cambian en pocas semanas”.

“Los empadronamientos ilegales son la puerta de entrada en el sistema para la inmigración irregular”, y “es incomprensible que la policía local no tenga acceso a los datos del padrón para ejercer sus funciones con arreglo a la legalidad e informar a las autoridades competentes de la Policía Nacional en nuestra ciudad, de posibles casos fraudulentos” ha afirmado Castillo.

El concejal de VOX ha explicado que la mayoría de extranjeros que vienen de manera ilegal a la frontera, y solicitan la condición de refugiado no son personas que huyen de conflictos bélicos, si no que proceden de Marruecos, de Argelia, o de Mauritania, donde no hay conflictos bélicos.

Castillo ha afirmado que el 90% de las peticiones de asilo político se rechazan y que las personas que entran ilegalmente en España aunque “difícilmente van a cumplir los requisitos”, utilizan la petición de asilo para obtener beneficios y alargar su permanencia en España.