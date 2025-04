Vox acusa al equipo socialista municipal de prepotencia e irregularidades en gestión de trabajadores municipales

Miércoles, 30 Abril 2025 16:29

El portavoz del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria Fernando Castillo, ha citado distintos incumplimientos del equipo de gobierno socialista en la gestión de la política laboral de los trabajadores municipales, en la víspera de la celebración del 1 de mayo.

Se ha referido en rueda de prensa a la falta del Plan de Igualdad para la plantilla y de negociación de los convenios colectivos caducados, al incumplimiento del acuerdo sociosanitario, irregularidades en la RPT, etc.

Castillo ha tildado de prepotente la política laboral del equipo socialista respecto a los trabajadores municipales recordando que incluso los sindicatos se han levantado en varias ocasiones de las mesas de negociación por este motivo.

También se ha referido a irregularidades en la redacción de las actas de dichas reuniones negociadoras por no incluir las intervenciones de todos los participantes en las mismas, tal y como han denunciado lo sindicatos.

“A nivel municipal, mañana Día de los Trabajadores entendemos que absolutamente nada hay que celebrar”, ha afirmado Castillo.

“No es solo en el fondo de las prácticas laborales, sino también en la manera de negociar, siempre con prisas, siempre de manera prepotente y en muchas ocasiones irregular. Es absolutamente vergonzoso,” ha añadido.

El portavoz del Grupo Vox ha criticado también la escasa plantilla de policías locales, la no cobertura de la plaza de intendente, así como su insuficiente equipación.

Respecto a los bomberos ha reprochado el reciente acuerdo para dar cobertura al convenio con la Diputación que regula la protección antiincendios en la provincia de Soria, y ha recordado que su grupo ha solicitado la creación de un consorcio por entender que esta figura jurídica permitiría dar una mayor protección legal para prestar este servicio.

A nivel provincial

Castillo se ha referido también a las últimas cifras de la Encuesta de Población activa en la provincia de Soria con 3.400 personas en situación de desempleo, “una cifra preocupante” ha añadido.

Ha afirmado que en la provincia se trata de un problema estructural y ha destacado el problema de la avanzada edad de la población y la dificultad de posibilitar el relevo generacional para muchos negocios.

Ha reseñado igualmente la ausencia de Soria en la estrategia Cylog y en los mapas de los principales corredores de transporte atlántico y mediterráneo.

También ha comentado el descenso del número de autónomos en la provincia, afirmado que Soria ha pedido casi mil autónomos en los últimos años y que cada 4 días se cierra una persiana en la provincia, y ha señalado igualmente su dificultad de relevo generacional en sus negocios por su escasa rentabilidad, calificando de “dramático el futuro al que vamos”.

Se ha referido también al cierre de muchas de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia por su falta de rentabilidad debido al escaso apoyo que reciben de las distintas administraciones públicas aseverando que este sector “se está estigmatizando” y ha destacado los altos precios de los insumos que han de pagar y la competencia desleal que están sufriendo por la importación de productos agrícolas extranjeros.

Castillo ha afirmado que su grupo defiende ante todas las administraciones públicas que se desarrollen acciones destinadas a facilitar el relevo generacional y el nuevo emprendimiento.

También ha asegurado que su grupo va a reclamar que se incentive el tejido empresarial de Soria, y que las empresas sorianas tengan unas menores cargas impositivas.

A nivel nacional

El edil ha destacado que, “con un 12 por ciento de parados, España supera en el doble la tasa de paro europeo, con un porcentaje de paro juvenil del 26 por ciento, con un 38 por ciento de parados de larga duración y con un 42 por ciento de parados de más de 52 años”.

Castillo ha afirmado que en España todos estos datos conllevan que haya 10 millones de españoles en riesgo de exclusión y de pobreza.

Castillo ha apelado a los muchos españoles con trabajos precarios, que han visto que no pueden tener una casa en propiedad, o que han de mantener dos trabajos para subsistir y ha afirmado que el Día de los Trabajadores Vox tiene un proyecto y un futuro para ellos. Ha comentado que es necesario que España recupere su soberanía nacional y aplicar políticas destinadas a apoyar a las familias, empresas y trabajadores “y no intereses de terceros países, globalistas e ideológicos”.

El concejal también se ha referido también a la necesidad de reindustrializar todas las provincias.

Ha recordado que el país era puntero en el sector automovilístico, y ha afirmado que las políticas europeas y “las ideologías adoptadas desde allí” han revertido esta situación. También se ha referido a la soberanía energética destacando la necesidad de seguir apostando por la energía nuclear, afirmando que es imprescindible y calificándola de la más segura, la más estable, la más limpia y la más barata”.

Castillo se ha referido también a la inmigración ilegal: “se nos está contando que es necesaria porque no tenemos trabajadores, pero la inmigración ilegal, descontrolada y muchas veces no formada no ayuda a las empresas sorianas. Necesitamos mano de obra para nuestras empresas, pero ha de ser: legal, ordenada y capacitada; y en lo posible vinculada a las necesidades de mano de obra que sí tenemos en España y provincias como Soria. Lo que no puede ser es que estén entrando personas no capacitadas y que personas con capacitación y sus papeles en regla estén tardando 8 o 9 meses para poder entrar en nuestro país a trabajar”, ha concluido.

Para finalizar Castillo ha incidido en que los sindicatos "han pervertido su legítima función, convirtiéndose en agencias de colocación y en correas de transmisión ideológica de un Gobierno que siempre se defiende así mismo pero que hace años que dejó de defender - apoyado por el PP - a los trabajadores, a las familias y a las empresas tomando decisiones que perjudican a la prosperidad de España y que se toman por favorecer ideologías, contentar a Europa o favorecer a terceros países".