La Junta refuerza autoempleo juvenil con más ayudas para proyectos

Lunes, 11 Agosto 2025 10:47

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado hoy la línea de subvenciones destinada a fomentar y apoyar el autoempleo entre los jóvenes de Castilla y León.

Las ayudas, que pueden alcanzar los 18.000 euros por beneficiario, están gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciadas en un 60 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Cuentan con presupuestario inicial de 2 millones de euros, ampliable hasta los 4 millones.

El objetivo fundamental de esta convocatoria es reforzar el apoyo al autoempleo juvenil en Castilla y León, facilitando que los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, puedan establecerse por cuenta propia, poniendo en marcha un negocio relacionado con su titulación.

Esta iniciativa busca, no sólo incentivar la iniciativa emprendedora, sino también reducir las barreras económicas iniciales y fomentar la permanencia del talento joven en la Comunidad, contribuyendo activamente a la creación de empleo juvenil y al desarrollo económico y social.

Impulso económico con un incremento del 50 por ciento de las ayudas

La cuantía base de la subvención asciende a 12.000 euros, lo que representa un significativo incremento del 50 por ciento respecto a la convocatoria de ejercicios anteriores.

A esta cantidad base se sumarán incentivos adicionales y acumulables que pueden situar el importe final de la ayuda en 18.000 euros.

Así, a los 12.000 euros iniciales se sumará un suplemento de 1.000 euros si los planes de negocio están relacionados con sectores clave y de futuro como la sostenibilidad energética, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión de agua, entre otros.

Tendrán también un incentivo adicional de otros 1.000 euros los jóvenes emprendedores que pertenecen a colectivos desfavorecidos, como parados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes o emigrantes retornados, o que procedan de un expediente de regulación de empleo. Así mismo, sumarán otro incentivo de 1.000 euros las mujeres víctimas de violencia de género y los jóvenes con cargas familiares aun sin convivencia.

Finalmente, se otorgarán ayudas adicionales de otros 1.000 euros en función del territorio, con incrementos, tanto para los proyectos que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes como para los proyectos que se desarrollen en las zonas comprendidas en los programas territoriales de fomento o figuras similares.

Plazos y requisitos de solicitud

Podrán solicitar las ayudas los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con titulación universitaria o de Formación Profesional de grado medio o superior que pongan en marcha un plan de negocio relacionado con su formación reglada.

Serán subvencionables las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente que se hayan producido entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

Las solicitudes se tramitarán en régimen de concesión directa y serán resueltas por riguroso orden de entrada del expediente completo. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y finalizará el 15 de septiembre de 2025.