La Junta otorga 180 carnés profesionales a nuevos instaladores en la Comunidad

Domingo, 10 Agosto 2025 15:44

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha otorgado 180 carnés profesionales a nuevos instaladores en diversas especialidades técnicas reglamentarias.

Los reconocimientos profesionales se producen tras las pruebas de cualificación celebradas el pasado mes de mayo y destinadas a certificar la habilitación profesional de estos técnicos.

De este modo, se cumple el doble objetivo de facilitar su desarrollo profesional y fomentar la seguridad industrial en Castilla y León.

Un total de 248 personas se presentaron a los exámenes de la última convocatoria, celebrada en mayo, de las que 180 han resultado aptas, lo que representa un 73 por ciento de éxito en la obtención de estas importantes acreditaciones. Los carnés y certificaciones profesionales concedidos abarcan áreas tan diversas y necesarias como operador industrial de calderas, instalador de gas, productos petrolíferos, agua e instalaciones térmicas en edificios.

La obtención de estas cualificaciones no es un simple trámite administrativo, sino una inversión directa en empleo, seguridad y dinamización económica, ya que permiten a los profesionales validar sus conocimientos y habilidades, lo que se traduce en una mejora tangible de sus oportunidades laborales y asegura la cualificación indispensable para el correcto desempeño de sus funciones, dando una total garantía de capacidad profesional a los consumidores.

Al mismo tiempo, esta iniciativa contribuye a fortalecer el tejido profesional de Castilla y León, al acreditar las competencias de las personas trabajadoras en servicios con una alta demanda y facilitar el ejercicio de actividades reguladas en el ámbito de la seguridad industrial.

Las pruebas desarrolladas están organizadas por la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de los Servicios Territoriales de cada provincia, capacitan a los profesionales para acceder a nuevas oportunidades de empleo y garantizan la calidad y la seguridad en sectores industriales clave, ya que el sistema de certificación asegura que los instaladores y operadores posean los conocimientos técnicos necesarios para alcanzar un alto estándar de calidad y seguridad en todos los trabajos ejecutados.

Las pruebas de acreditación profesional forman parte de las actuaciones que desarrolla la Dirección General de Industria orientadas a velar por la seguridad de las instalaciones, tanto industriales como aquellas ubicadas en edificios no industriales, protegiendo así a la población de posibles accidentes derivados de una mala ejecución o un uso inadecuado de las mismas.