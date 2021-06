Soria-Los Rábanos, un sendero en stand-by

Jueves, 03 Junio 2021 17:37

La tercera fase de adecuación de las márgenes del Duero, entre Soria y Los Rábanos, tendrá que seguir esperando.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha reconocido este jueves, a preguntas de los periodistas, que la adecuación de un sendero entre Soria capital y Los Rábanos, que discurra paralelo al Duero y permita disfrutar del cañón, no se podrá hacer de momento porque el Ayuntamiento ha desistido tras reunirse con los propietarios de los terrenos por los que debería discurrir la senda y comprobar que era muy difícil llegar a un acuerdo económico.

"El acuerdo con los mismos para la adquisición de ese suelo rústico está siendo muy complicado. Es suelo rústico y el precio no debiera ser excesivamente muy alto; lo dice quien compra pero no quien vende", ha señalado, aunque no ha concretado la cifra.

Martínez ha asegurado que no quieren renunciar a este proyecto pero el precio de los terrenos hace que se centren en otras actuaciones.

El alcalde de Soria informó a la prensa el 8 de mayo de 2015 del visto bueno por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria a la Memoria elaborada para ejecutar un nuevo sendero natural que comunicara la ciudad con el municipio de Los Rábanos y diera continuidad a las actuaciones desarrolladas en márgenes del río tanto en dirección a Garray como en conexión con el Castillo. El alcalde destacó entonces “la importancia de seguir encadenando proyectos para disfrutar de una ciudad viva con ejemplos como el de márgenes del Duero en el que, cuando ya está prácticamente finalizada la actuación de la segunda fase, ya hemos presentado otra nueva para no parar y proseguir con la potenciación del patrimonio natural”. El sendero tiene una longitud de unos 7.400 metros con inicio en la Fuente de la Canaleja, debajo del viaducto sobre el río Golmayo y ofrece la posibilidad de conectar con la red de senderos del entorno y además con el Sendero del Duero (GR 14), y con la futura Vía Verde del Santander-Mediterráneo. Programa, programa

En el programa electoral del PSOE para las elecciones municipales de 2015 figuraba, entre los compromisos para convertir a Soria en una ciudad más sostenible, continuar con la recuperación del río Duero y sus márgenes, "prolongando las sendas que conectan la capital con Garray y el parque del Castillo y cerrando la conexión de todo el término municipal con un nuevo camino hasta Los Rábanos por un privilegiado paraje".

Además el PSOE se comprometió a trabajar en la candidatura de Soria como Reserva de la Biosfera buscando nuevas líneas de financiación que ayudarán a encadenar nuevos proyectos que se sumen a los LIFE rubricados en las anteriores legislaturas e impulsar nuevas áreas de estancia, disfrute, deporte y ocio con zonas ajardinadas en todos los barrios de la ciudad, con más metros cuadrados de equipamiento para parques en Los Royales, Los Pajaritos y Las Casas.