Soria Bonos encara Navidad con más incentivos

Viernes, 13 Noviembre 2020 13:42

El alcalde de la ciudad Carlos Martínez ha dado cuenta esta mañana de la aprobación de la segunda fase de la campaña Soria Bonos que se incluye dentro del plan de reactivación económica del Ayuntamiento y que se ha modificado de cara a promover en mayor medida el consumo durante el periodo navideño en los pequeños comercios de la ciudad.

En esta ocasión se movilizarán 40.000 bonos llegando, si responden los consumidores, a los 200.000 euros de inyección directa en las compras y más de un millón de consumo indirecto como mínimo.

El alcalde ha explicado que “las modificaciones tienen como intención que se agote la partida y que esa cantidad se inyecte en las compras en los comercios de la ciudad”.

Igualmente ha recordado que es un sistema de estímulo de las compras que ha sido avalado por la propia Confederación de Comerciantes y que también se ha promovido en otros puntos del País Vasco y Navarra con resultados similares a los de la primera fase que se llevó a cabo hasta octubre.

Martínez ha explicado que “en este deseo de que la partida se agote, no se queden bonos sin canjear y además Soria sea más atractiva como destino de compras, se ha ampliado hasta cuatro el número de bonos por empadronados y se han reservado dos para no empadronados hasta un tope de 5.000 de los 40.000 que se podrán emitir”.

De esta forma, los vecinos de Soria podrán disfrutar de descuentos de cinco euros hasta en cuatro compras de más de 25 euros o acumularlos y descontarlos en una compra total que exceda esos 100 euros. Igualmente, los vecinos del resto de la provincia o de otros puntos podrán obtener descuentos de hasta 10 euros con estos bonos para no empadronados y canjearlos en el comercio de la ciudad.

El periodo de duración establecido es desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021, sin perjuicio de que se pueda considerar prorrogarlo. No se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite.

El programa comenzó el pasado mes de agosto con la campaña “Soria Bonos” temporada otoño-invierno, sin la respuesta esperada en la presentación.

CONDICIONES GENERALES PARA EL PÚBLICO DESCRIPCIÓN

A través de esta campaña se ponen en circulación para uso de la población en general un total de 40.000 Soria Bonos canjeados para la temporada de navidad.

Dichos bonos, por importe de 5 euros, se pondrán a disposición de forma gratuita para las personas empadronadas en el municipio de Soria y para las personas no empadronadas, y se podrán utilizar y canjear en una compra en los comercios y establecimientos adheridos a la presente iniciativa comercial.

Dichos establecimientos estarán debidamente señalizados con el distintivo e imagen de esta campaña para su correcta identificación por los usuarios. En el caso de los Soria Bonos Navidad para no empadronados, y siempre dentro del límite total de los 40.000 bonos canjeados, se establece como límite para esa categoría un total de 5.000 bonos canjeados.

El bono de 5 euros se entregará o mostrará en el establecimiento en el momento de la compraventa, debiendo ser el importe total de la compra, incluido el descuento del bono, de un mínimo de 25 €.

DESCRIPCIÓN DE LOS SORIA BONOS NAVIDAD.

En la presente campaña de Soria Bonos Navidad se distingue entre dos tipos de categorías: Soria Bonos Navidad de empadronados y Soria Bonos Navidad de no empadronados.

2.1. Soria Bonos Navidad de empadronados: Se pondrá a disposición de las personas empadronadas en Soria 2 modalidades de Soria Bonos Navidad: el Soria Bono Individual y el Soria Bono Convivencia, debiéndose optar en el momento de la solicitud por una de ellas.

El Soria Bono Navidad Individual de empadronados supone un total de 4 bonos o canjes por empadronado/a mayor de edad por importe de 5 €.

El Soria Bono Navidad Convivencia es el que agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco de padre/madre-hijo/s o tutor/a legal de los mismos. De esta forma, con el Soria Bono Convivencia se recibirán un total de 4 bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar descrita por importe de 5 € por bono. El Soria Bono Convivencia estará asociado a un adulto de la unidad familiar, el otro adulto de la unidad familiar, si lo hubiera, podría solicitar el Soria Bono Individual.

2.2. Soria Bonos Navidad de no empadronados: Se pondrá a disposición de las personas no empadronadas en Soria los Soria Bonos Navidad en la única modalidad de Soria Bono Individual que supone un total de 2 bonos para canjear por no empadronado/a mayor de edad por importe de 5 €.

IMPORTE DE LOS BONOS, LUGAR Y FORMA DE CONSEGUIRLOS.

El importe total del bono, los 5 €, deberán agotarse en una sola compra de un importe mínimo total, incluido el descuento del bono, de 25 €, en uno de los establecimientos adheridos a la campaña.

Se podrán acumular varios Soria Bonos en una sola compra, siempre y cuando se guarde idéntica proporcionalidad del número de bonos respecto del importe total de la compra. Es decir, para acumular dos bonos será necesaria una compra de un importe mínimo de 50 € (se aplicará un descuento de 2 bonos equivalente a 10 € sobre esa compra), para acumular tres bonos será necesaria una compra de un importe mínimo de 75 € y así sucesivamente.

Los bonos se podrán solicitar a través de la web municipal www.soriabonos.es en el formulario habilitado al efecto, pudiéndose optar por solicitar en una de las dos categorías establecidas el Soria Bono Navidad de empadronado o el Soria Bono Navidad de no empadronado.

En el caso de la categoría de Soria Bono Navidad de empadronado, a su vez se podrá elegir entre la modalidad de Soria Bono Individual o el Soria Bono Convivencia.

En cualquiera de los casos sólo se podrá realizar una única solicitud del Soria Bono Navidad, es decir, en el caso de solicitar el Bono de empadronados no se podrá solicitar el de no empadronados. Y en el caso de solicitar dentro de la categoría de empadronados el Bono Individual ya no se podrá solicitar el Bono Convivencia y viceversa, independientemente de que no se haya canjeado en ningún establecimiento.

Cada solicitud irá asociada obligatoriamente a una persona mayor de edad empadronada o no en Soria, domicilio, número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico. Con el objeto de facilitar el acceso electrónico a los Soria Bonos a personas que no cuenten con teléfono móvil propio, se podrá asociar a un mismo número de teléfono hasta un máximo de 3 solicitudes de Soria Bonos Navidad de la categoría de empadronados, con la limitación de que no podrá asociarse al mismo número más de una solicitud de Soria Bono Convivencia. Pero en el caso de la categoría de Soria Bonos Navidad para no empadronados únicamente se podrá asociar una solicitud a un número de teléfono.

Cada uno de los Soria Bonos Navidad en cualquiera de sus categorías y modalidades será enviado al número de teléfono móvil proporcionado en forma de código alfanumérico de 7 dígitos (código QR) por SMS y a través del correo electrónico que se haya facilitado. Los bonos se remitirán agrupados con cada código QR, es decir, que cada persona empadronada recibirá los 4 Soria Bonos en un único QR, el cuál será válido y se podrá canjear por lo tanto hasta un máximo de 4 veces y en el caso de las personas no empadronadas la agrupación será de 2 bonos para dos canjes.

Los Soria Bonos también podrán ser solicitados a través del servicio de atención municipal 010, y en caso de especial dificultad y de manera excepcional se podrán poner a disposición del usuario en formato papel.

El sistema de solicitud de Soria Bonos permite, en todo caso, a la persona empadronada o no empadronada solicitar el bono en el propio establecimiento y en el momento de la compra. Se trata de un sistema rápido y sencillo que permite la solicitud y expedición del bono en el acto desde cualquier teléfono móvil conectado a internet y por lo tanto no es necesario solicitarlo con ninguna antelación mínima.

Los bonos emitidos no tienen carácter personal, pueden ser cedidos a terceros para su uso, pero si será necesario, en el momento de la compra, mostrarlo en el establecimiento, se podrá mostrar el propio SMS recibido o entregar el documento impreso.

Una vez tramitada la solicitud del bono y emitido el mismo no podrá volver a realizarse una nueva solicitud, independientemente de que no haya sido canjeado en el ningún establecimiento.

El solicitante del bono recibirá el correspondiente mensaje de que el bono ha sido canjeado por el descuento en el establecimiento en el momento en el que éste realice la validación del mismo en la correspondiente aplicación.

Se dispone de todo el periodo de duración de esta campaña para poder cajear los Soria Bonos Navidad de descuento, siendo válidos como máximo hasta el 7 de enero de 2021.

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA

Esta campaña tiene una duración determinada en el tiempo durante el cual se podrán formular las solicitudes de los Soria Bonos Navidad y canjearlos en compras en los establecimientos adheridos a la campaña.

El periodo de duración establecido es desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021, sin perjuicio de que se pueda considerar prorrogarlo. No se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite.

En todo caso la campaña finalizará antes del 7 de enero de 2021 si se agotan todos los Soria Bonos al ser canjeados, es decir, que la campaña finalizará en el mismo momento en el que se canjeen el total de los 40.000 Soria Bonos Navidad, no pudiéndose solicitar ni canjear más bonos.