Remacha acusa de "dejadez" al alcalde en el Cerro de los Moros

Sábado, 13 Febrero 2021 08:15

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Muñoz Remacha, ha mostrado su desacuerdo por las continuas declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, calificando de “herencia envenenada” el convenio del Cerro de los Moros y le ha recordado este sábado que desde el 2007, año en que accedió a la alcaldía de Soria, “no ha hecho nada para evitarla”.

“Cuando uno recibe una herencia envenenada, lo primero que hace es ver si puede renunciar a ella ya que, en ocasiones, incluso puede poner en peligro su patrimonio propio, sin embargo, nuestro alcalde no ha hecho su trabajo y ha cambiado de opinión dependiendo de si estaba en la oposición o gobernando”, ha afirmado Muñoz Remacha.

A continuación, el líder del PP en el Ayuntamiento ha repasado las decisiones tomadas por Martínez al respecto de este convenio desde hace cuatro legislaturas, cuando era concejal en la oposición:

30 de julio de 2004 . Pleno donde se aprueba el Convenio Cerro de los Moros . Carlos Martínez indica que hay irregularidades manifiestas y que se hace una especulación clara con el terreno, a pesar de ello, en la votación se abstiene.

. Pleno donde se aprueba el . Carlos Martínez indica que hay irregularidades manifiestas y que se hace una especulación clara con el terreno, a pesar de ello, en la votación se abstiene. 5 de septiembre de 2005 . Comisión de Urbanismo donde Carlos Martínez y su grupo, todavía en la oposición, inician una declaración por lesividad del convenio Cerro de los Moros. Se detecta que hay terrenos cedidos que corresponden a RENFE y no son de los propietarios del cerro y el grupo socialista se manifiesta contra este convenio.

. donde Carlos Martínez y su grupo, todavía en la oposición, inician una del convenio Cerro de los Moros. Se detecta que hay terrenos cedidos que corresponden a RENFE y no son de los propietarios del cerro y el grupo socialista se manifiesta contra este convenio. 8 de septiembre de 2005 . Pleno donde Carlos Martínez afirma que este convenio es contrario a los intereses municipales y que hay un incumplimiento por parte de la Sociedad Cerro de los Moros, por ceder unos terrenos que no son de su propiedad. Indica que se podría dar la nulidad de pleno derecho de este convenio. También dice que acudirá a la vía administrativa más adecuada.

. Pleno donde afirma que este convenio es contrario a los y que hay un incumplimiento por parte de la Sociedad Cerro de los Moros, por ceder unos terrenos que no son de su propiedad. Indica que se podría dar la nulidad de pleno derecho de este convenio. También dice que acudirá a la vía administrativa más adecuada. 18 de enero de 2007 . Pleno, con Carlos Martínez todavía en la oposición, donde se presenta la moción : “Declaración de nulidad de pleno derecho del convenio urbanístico Cerro de los Moros”. Carlos Martínez reitera la nulidad de este acuerdo, por lo tanto, vota a favor de la moción, acusando al equipo de gobierno de “estar con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado”.

. Pleno, con Carlos Martínez todavía en la oposición, donde se presenta la : “Declaración de nulidad de pleno derecho del convenio urbanístico Cerro de los Moros”. Carlos Martínez reitera la nulidad de este acuerdo, por lo tanto, vota a favor de la moción, acusando al equipo de gobierno de “estar con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado”. 16 de junio de 2007. Carlos Martínez es nombrado alcalde de Soria apenas unos meses después de votar a favor de la nulidad del convenio Cerro de los Moros. Sin embargo, cuatro legislaturas después, tres de ellas con mayoría absoluta del PSOE, el problema está sin solucionar.

Tal y como indica Muñoz Remacha, en el año 2007, “recién nombrado alcalde, Carlos Martínez tenía todos los plazos en vigor para iniciar cualquier acción que estimara necesaria. Tenía el tema candente para acudir a un abogado, jurista especializado, etc. y valorar nulidades, lesividades, cambios en el PGOU, o la mejor forma de resolverlo, pero no lo hizo. Si, como reitera constantemente, estaba en contra del PGOU del 2006, aprobado por el PP, ha tenido 15 años para modificarlo, pero sigue con él. No sería tan lesivo para el desarrollo de nuestra ciudad, cuando continúa vigente”.

“Y ahora después de 14 años—ha continuado Muñoz Remacha-- acusa al Partido Popular ante los medios de comunicación de dejarle una herencia envenenada. ¡Qué tarde se entera usted de lo que hereda! ¿Por qué ha estado guardado en el cajón este asunto? ¿Acaso hacen falta 14 años para resolverlo? ¿Por qué no lo solucionó en el 2007 cuando fue nombrado alcalde? Responda a estas preguntas porque los sorianos están interesados en su respuesta a esta dejadez”, ha interpelado Muñoz Remacha.

“En política se está para solucionar los problemas, no para demorarlos. Lo que pasa es que cuando uno no sabe solucionarlos, lo que hace es buscar culpables” ha concluido el portavoz popular.