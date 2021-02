El PP pide reducir peligrosidad de pasos de cebra

Martes, 16 Febrero 2021 11:54

El concejal del Grupo Municipal Popular Jorge Gómez ha propuesto al Ayuntamiento de Soria que lleve a cabo medidas destinadas a reducir la peligrosidad en 15 pasos de cebra de la ciudad.

Gómez ha señalado en un comunicado problemas como la escasa visibilidad, la mala señalización, la falta de iluminación, o ubicaciones inadecuadas y pide especial atención a la Avda. de Valladolid donde se concentran varios de estos puntos.

El concejal popular ha apuntado como punto más peligroso el paso de cebra de Nicolás Rabal que cruza desde la comisaria hacia la Dehesa.

“Es una zona de mucho tránsito y los conductores no ven venir a los peatones que salen del parque hasta que están casi encima del paso. Se debería poner un semáforo o señalizar de manera anticipada a los peatones que salen de La Dehesa”, ha apuntado.

Dos casos similares son los pasos de cebra de la calle Los Betetas número 15 en el cruce con Nuestra Señora del Poyo y del principio de la subida del “scalextric”.

El primero es el cruce con la calle de escaleras que sube hasta la estatua del Sagrado Corazón.

Gómez ha indicado que los conductores no ven a las personas que suben o bajan por las escaleras con suficiente anticipación: “las aceras son estrechas y los edificios no ayudan, quizá se podría poner algún tipo de vallado limitativo para que la gente no cruzase directamente. Y lo mismo ocurre en el scalextric donde no se ve a los peatones que salen del Rincón de Bécquer”.

La avenida de Valladolid, donde ya se han producido varios atropellos, suma otros 4 puntos peligrosos.

Según Gómez, en el número 18 (a la altura de Supelso) y en número 56, (donde la Repostería Pinares), los coches aparcados, especialmente si son furgonetas, o los contenedores de basura, impiden la visibilidad de los peatones que van cruzar.

También ha señalado en la Avenida de Valladolid los números 37 (a la altura del Restaurante Gari) y 77 (talleres First Stop). Aquí los vehículos suelen circular a una velocidad que les impide frenar a tiempo ante la presencia de peatones. También en la Avda. Constitución 8, con doble carril para cada lado, los coches circulan bastante deprisa, haciendo peligroso el paso peatonal sin semáforo.

El edil popular también ha alertado del peligro del paso peatonal de Eduardo Saavedra 56, a la altura del solar del antiguo Campofrío.

“Los coches sí frenan en el paso del Mercadona, porque tiene semáforo; pero al llegar a este de más abajo tienden a acelerar, sobre todo los coches que se dirigen hacia la carretera de Madrid, quizá por la anchura de la vía y por la apariencia de que se ha terminado el casco urbano”, ha advertido.

Gómez ha pedido al equipo de gobierno socialista que ponga especial atención al paso de cebra de la Avenida Gaya Nuño entre el polideportivo Fuente del Rey y la cárcel.

En este caso la línea de detención de los coches para hacer el stop con la calle Las Casas está muy próxima al paso de cebra y los coches paran encima del mismo, por lo que Gómez ha apuntado que habría que poner el paso peatonal un poco más atrás.

En el paso de cebra del cruce de la Calle La Verguilla con la calle San Hipólito, señala el mismo problema, y añade que además hay escasa visibilidad

En el cruce de calle J con la calle A del Polígono Las Casas, junto a Porcelanosa, también coinciden el paso de peatones y el stop, añadiendo que en este caso está además el carril para multiplicar la peligrosidad.

Jorge Gómez indica igualmente el problema de la escasa iluminación de los pasos de cebra de la calle Albacete 22, de la Calle San Benito a la altura de las Escolapias, y de la salida del Parking del Olivo, y que estos dos últimos cuentan con bastante tránsito.

Para concluir Gómez ha resaltado que estos ejemplos “son solo algunos de los puntos peligrosos, pero hay más. Puede que nos hayamos dejado alguno importante, estamos abiertos a las sugerencias de los ciudadanos”. También solicita al equipo de gobierno socialista “que preste un poco más de atención a los pasos de cebra. Hay que procurar que los conductores puedan ver a los peatones con claridad y con la antelación suficiente”.