El PP pide abordar situación de creciente número de “sintecho"

Viernes, 24 Marzo 2023 07:38

La concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, Mayte Delgado, ha pedido hoy al equipo de gobierno socialista abordar la situación del creciente número de personas “sintecho” en la capital.

La edil ha lamentado en un comunicado la presencia de personas sin hogar durmiendo en la calle en diferentes puntos de la ciudad y ha solicitado al Ayuntamiento de Soria que mejore su cobertura social.

Delgado ha comentado que en las últimas fechas se ha podido ver a varias personas sin techo en diferentes puntos de la capital.

La concejala se ha referido a un caso que ha llamado la atención de varios medios de comunicación locales por una carta firmada por una ciudadana destacando la amabilidad de Thomas, un hombre que pedía limosna en el Collado junto a la Plaza de las Mujeres, con un cartel que rezaba: “Sonríe. Si tienes un mal día piensa que alguien está peor que tú”.

La concejala ha explicado que, tras más de cinco meses en nuestra ciudad, anteayer fue el último día de Thomas en Soria y ha colcoado otro cartel en el que como se puede ver en la fotografía, decía: “Hoy es mi último día aquí. Yo AMO SORIA. Gracias”.

“Amaba Soria porque los sorianos le habían acogido y ayudado a sobrellevar su difícil situación vital, a pesar de que el equipo de gobierno socialista le dio la espalda”, ha añadido la edil popular.

Delgado ha explicado que este hombre no es el único que no ha tenido dónde dormir en nuestra ciudad, “todos hemos visto cada día a personas dormir bajo cartones en los soportales de alguno de los comercios cerrados de la Avenida de Navarra o en el Paseo El Espolón, en distintos puntos de la Dehesa o en el cajero de una sucursal bancaria de la Avenida de Valladolid, entre otros lugares”.

Delgado ha afirmado que todos ellos tienen en común que recibieron atención en el hostal La Vitorina un único día y que les explicaron que después de esa única noche ya no tendrían derecho a una segunda pernocta hasta que no pasen 6 meses.

“¿A qué no parece creíble que la atención a los sintecho en Soria tan solo esté cubierta un único día de alojamiento cada 6 meses?, − se ha preguntado Delgado − pero tristemente esa es la realidad que existe en nuestra ciudad”.

La concejala ha manifestado que el Grupo Popular está muy sensibilizado con esta situación y reclama que se destinen recursos para atender esta inminente necesidad.

Delgado ha explicado que su grupo ha planteado diferentes propuestas como la creación de un albergue municipal y un comedor social, para atender a los colectivos más vulnerables y “para evitar que ninguna persona pase hambre ni frío en esta ciudad, como existen en la mayoría de capitales de provincia, pero desde el equipo de gobierno las rechazan de plano con un no rotundo,” ha añadido

La edil no concibe que no se atiendan por parte del Ayuntamiento de Soria los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU nº1: Fin de la Pobreza y nº2: Hambre Cero, en la implementación de la AGENDA 2030, “cuando para otros Objetivos de Desarrollo Sostenible no falta inversión,” ha apuntado Delgado.

“Desde el Grupo Popular nos preguntamos ¿dónde queda esa prioridad por lo social de la que hacen gala los socialistas que gobiernan Soria desde hace 16 años?”, ha cuestionado..